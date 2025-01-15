إيلاف من كييف: أعلن الجيش الروسي اليوم الأربعاء مبادلة عدد من الجنود الأسرى مع كييف عبر اتفاق تم بوساطة إماراتية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام" إنه "نتيجة عملية التفاوض، أعيد 25 جندياً روسياً من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف. في المقابل تم تسليم 25 جندياً أوكرانياً".

وأضافت الوزارة أن أسرى الحرب الروس موجودون حالياً في بيلاروسيا لتلقي الدعم الطبي والنفسي قبل إعادتهم إلى بلدهم لتلقي مزيد من الرعاية.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 25 جندياً "عادوا إلى ديارهم في أوكرانيا"، بما في ذلك أولئك الذين قاتلوا في مصنع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الجنوبية، التي سيطرت عليها روسيا في مايو 2022.

وكتب زيلينسكي في منشور على إكس "إعادة شعبنا إلى الوطن هو ما تعمل عليه أوكرانيا باستمرار، ولن نتوقف حتى نعيد شعبنا بالكامل".

ونشر صورا للأسرى المفرج عنهم، بينهم رجل يتلقى فحصاً طبياً وآخر جالس في سيارة ممسكاً بالعلم الأوكراني.

وقالت كل من موسكو وكييف إن الإمارات العربية المتحدة ساعدت في التوسط في الاتفاق.

