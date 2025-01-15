إيلاف من دمشق: من سمع قاتل "عين الشرقية" وهو يزعق ويهدد عناصر الدولة السورية الجديدة، ويفرض الشروط ويرفع سقف التهديدات بالقتل والتقسيم والتدمير، لا يخطر على باله، أن هذا الرجل، كان لسنوات، من "ضحايا" حكومة الأسد، كما قدم نفسه، فقد ظهر بفيديوهات سابقة، اتهم فيها وزراء حكومة الأسد، بالفساد، مطلقا على بعضهم أنهم أصحاب أكبر عصابة في المنطقة.

وقاتل "عين الشرقية" استمدّ اسمه من المنطقة التي ارتكب فيها جريمة بحق رجال الأمن العام، فقتل عددا منهم، أمس الثلاثاء، واختطف عددا آخر، ثم ظهر بفيديو مهددا بتصفية المختطفين إذا لم تتم الاستجابة لشروطه.

متزعم "أسود الجبل"

وأكد المقدم عيسى كنيفاتي، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، أن مجموعة من فلول الأسد، هاجمت ثكنة لإدارة العمليات في قرية "عين الشرقية" التابعة لمدينة جبلة اللاذقانية، فقتِل اثنان من رجال الأمن العام، وتم اختطاف سبعة منهم.

وظهر المدعو بسام حسام الدين الذي اشترك بالهجوم على عناصر الأمن العام، في فيديو، مهددا بإعدام المختطفين إذا لم تتم الاستجابة لشروطه، ولم تكن إلا ساعات قليلة، حتى تمكنت قوات الأمن العام من تحرير المختطفين، بعملية نوعية، أقدم فيها حسام الدين، على تفجير نفسه بقنبلة.

وانتشر اسم المدعو بسام حسام الدين، بكثافة، إثر الجريمة التي ارتكبها بحق رجال الأمن العام.

وبسام حسام الدين، كان لسنوات خلت، من أشهر مجرمي أنصار النظام، وعمل عضوا في ما كان يعرف بالقوات الرديفة لنظام الأسد. وأسس وتزعم ما عرف بكتيبة "أسود الجبل" التي كانت تتلقى الدعم والتدريب من المخابرات الجوية.

وزراء فاسدون وضباط قتلة ومرتشون

ومنذ عدة سنوات، تقدم بسام حسام الدين، بأكثر من شكوى مصورة، بحق وزراء وضباط النظام السوري.

وظهر بفيديوهات خاطب فيها، بشار الأسد، وقال له إنه يتعرض لما وصفه بأبشع أشكال الظلم.

وقال إن رئيس النيابة العسكرية في اللاذقية، تحولت إلى ما سماه "البازار" لمن يدفع أكثر وبالدولار والذَّهب، حصرا، لا بالليرة السورية، كما قال.

وأكد أن رئيس النيابة العسكرية انتقم منه، لأنه رفض أن يشتري له سيارة، كرشوة.

ثم قال في فيديو آخر، إن وزير عدل الأسد، علم في رأسه نار في الفساد.

واتهم وزير داخلية الأسد، بالفساد، أيضا.