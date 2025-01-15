إيلاف من الرباط: أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، الثلاثاء ،انضمام الوزير المصري السابق والكاتب الصحافي أسامة هيكل ضمن كوكبة قياداتها لتولي منصب رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وقال بيان للمنظمة إن هذا التعيين جاء في إطار رؤية تتخذها إيسيسكو لتعزيز حضورها الإعلامي وبناء استراتيجية إعلامية اتصالية تواكب الإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال الأعوام الخمسة الماضية.

ويمتلك هيكل خبرة واسعة تمتد لعقود في مجالات الإعلام والثقافة، إذ شغل عدة مناصب بارزة، منها وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب المصري. كما ترأس تحرير جريدة الوفد اليومية، فضلا عن انتظامه ككاتب عمود صحفي ومقالات رأي في العديد من الصحف المصرية.

وإلى جانب مسيرته المهنية، كان هيكل ممثلاً لبلاده في العديد من المؤتمرات الدولية، وترك بصمات واضحة في المشهد الإعلامي العربي من خلال كتب ومؤلفات، أبرزها: "150 يومًا من تاريخ مصر"، و"حروب الجيل الرابع: الإعلام وتفتيت المجتمعات".

حظي هيكل بتكريمات عديدة على الصعيدين الوطني والدولي، منها جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2020 من اتحاد جمعيات الإدارة المصرية، وتكريم من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى دروع تميز من مؤسسات أكاديمية وإعلامية مرموقة.

يُتوقع أن يُسهم هيكل في بناء مشهد إعلامي قوي لإيسيسكو من خلال تعزيز أدائها الإعلامي في عالم اليوم الذي يستوجب التعامل معه الأخذ بمعطياته و مجابهة تحدياته، كما سيعمل هيكل على وضع استراتيجية جديدة مبنية على أهداف واضحة تسعى إلى تحقيق مخرجات متميزة ومكاسب رافدة لرؤية ايسيسكو الجديدة، بما يصب في مصلحة الدول الأعضاء في العالم الإسلامي.