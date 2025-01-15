إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعيين كومار آير سفيرًا وممثلًا دائمًا للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ومقرها جنيف.

وسيخلف السفير آير، خلفًا للسفير سيمون مانلي الذي سينتقل إلى وظيفة أخرى في الخدمة الدبلوماسية. سيتولى السيد آير منصبه خلال شهر يوليو 2025.

وقالت وزارة الخارجية إن مهمات السفير والممثل الدائم للمملكة المتحدة الجديد هي الإشراف على عمل بعثة المملكة المتحدة في جنيف ويمثل المملكة المتحدة في تعاملها مع أكثر من 35 منظمة ووكالة ومكتبًا دوليًا مقرها في المدينة.

وتشمل هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات، والمكتب العالمي للملكية الفكرية، ومؤتمر نزع السلاح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

مهمات ومسؤوليات

يشار إلى أن للسفير كومار ساباباثي آير، تاريخ مهني حافل بالمهمات، إذ سبق وتسلم عدة مسؤوليات بوزارة الخارجية البريطانية إضافة لمهمات استشارية في العديد من المؤسسات والهيئات، وفي الآتي نبذة عنها:

2024 عمل في كليفورد تشانس إل إل بي، لندن، مستشار أول لمجلس الإدارة والشراكة العالمية

2020 إلى 2023 وزارة الخارجية والتنمية الدولية، المدير العام للاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا

2020 رقم 10، فريق عمل كوفيد التابع لرئيس الوزراء، المدير العام للسياسة والتحليل

2019 إلى 2020 وزارة الخارجية والتنمية، كبير الاقتصاديين

2017 إلى 2019 أوليفر وايمان، لندن والعالم، شريك؛ & جامعة أكسفورد، كلية هيرتفورد، زائر أكاديمي

من 2013 إلى 2017 مومباي، نائب المفوض السامي ومفوض التجارة البريطاني إلى الهند

من 2012 إلى 2013 وزارة الخزانة البريطانية، تدخلات القطاع المالي، نائب المدير

من 2010 إلى 2012 وزارة الخزانة البريطانية، الاستراتيجية والتخطيط والميزانية، نائب المدير

من 2008 إلى 2010 رقم 10، وحدة استراتيجية رئيس الوزراء، نائب المدير

من 2004 إلى 2008 مجموعة بوسطن الاستشارية، لندن والعالم، مستشار إداري

من 2003 إلى 2004 جامعة هارفارد، باحث كينيدي وزميل تدريس

من 2000 إلى 2003 أوليفر وايمان، لندن والعالم، مستشار إداري

من 1999 إلى 2000 كلية كوربوس كريستي، جامعة كامبريدج، مشرف اقتصادي

من 1998 إلى 2000 بنك إنجلترا، باحث دراسات عليا وبكالوريوس