إيلاف من لندن: اقتحم الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي سيصبح بعد أيام واحدا من أكبر مستشاري البيت الأبيض، السياسة البريطانية موجها انتقادات لرئيس الحكومة كير ستارمر وزعيم حزب الاصلاح نايجل فاراج.

وقال الملياردير الأميركي إيلون ماسك إن حزب (الإصلاح) في المملكة المتحدة يحتاج إلى "زعيم جديد" لأن نايجل فاراج "لا يملك ما يلزم".

ونشر مالك X تغريدة يوم الأحد بعد أيام من العناوين الرئيسية حول تعليقاته حول فضيحة التحرش التاريخية التي حدثت في جميع أنحاء مدن وبلدات المملكة المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وكانت فضيحة استغلال الأطفال جنسياً وقعت في مدينة (روثرهام) بجنوب يوركشاير في شنال إنجلترا، حيث وقعت العديد من الاعتداءات الجنسية المنظمة على الفتيات في أواخر الثمانينيات حتى عام 2013 وفشلت السلطات المحلية في التصرف بناءً على تقارير الإساءة طوال معظم تلك الفترة.

وكان السيد ماسك، الذي تحدث بشكل إيجابي عن حزب الإصلاح Reform UK على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي والذي التقى السيد فاراج في نهاية العام الماضي، منتقدًا بشدة لاستجابة الحكومة وجادل بأن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال "تم التستر عليها".

ورأى مراقبون أن تعليقات ماسك حول السيد فاراج محرجة لحزب الإصلاح، الذي كان يغازل الملياردير وقيصر الكفاءة الذي سيصبح قريبًا رئيسًا للرئيس المنتخب القادم دونالد ترامب.

وفي رد فعله على كلام ماسك، زعم نائب زعيم حزب الإصلاح ريتشارد تيس أن السيد ماسك كان "مشهورًا" لدى الجمهور البريطاني وكان "أحد أعظم رجال الأعمال في التاريخ"، بينما وصفه السيد فاراج بأنه "شخصية بطل مطلق".

فضيحة التحرش

واهتم السيد ماسك بشكل متزايد بالسياسة في المملكة المتحدة ومؤخرًا فضيحة التحرش التي شهدت استهداف الفتيات الصغيرات متهما رئيس الوزراء السير كير ستارمر بأنه فشل في تقديم "عصابات الاغتصاب" للعدالة أثناء قيادته لدائرة الادعاء العام.

كما زعم ماسك أن وزيرة حماية الأطفال جيس فيليبس "تستحق أن تكون في السجن" بعد رفضها طلبات من مجلس أولدهام بإجراء تحقيق وطني في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال في المدينة.

وزعم أن "السبب الحقيقي وراء رفضها [السيدة فيليبس] التحقيق في عصابات الاغتصاب هو أن ذلك من شأنه أن يؤدي بوضوح إلى إلقاء اللوم على كير ستامر (رئيس هيئة النيابة العامة في ذلك الوقت)".

تومي روبنسون

وإذ ذاك، على الرغم من موافقة السيد فاراج والمحافظين على دعوات السيد ماسك لإجراء تحقيق وطني في فضيحة عصابة الاستغلال الجنسي، فقد نشأ انقسام حول دعم قطب التكنولوجيا للناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة.

وأيد السيد ماسك الناشط اليميني المتطرف وزعم أن روبنسون كان "يقول الحقيقة" بشأن عصابات الاستغلال الجنسي، وكتب على X: "أطلقوا سراح تومي روبنسون".

في مؤتمر حزب الإصلاح أمس، نأى السيد فاراج بنفسه عن روبنسون، قائلاً إن الناشط المسجون "ليس ما نحتاجه".

واعترف روبنسون - واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون - في محكمة وولويتش كراون في أكتوبر بانتهاك أمر قضائي يمنعه من تكرار مزاعم تشهيرية ضد تلميذ مدرسة لاجئ سوري، بعد أن تمت مقاضاته بنجاح بتهمة التشهير في عام 2021.

في عام 2018، استقال السيد فاراج من حزب استقلال المملكة المتحدة، الحزب الذي كان يقوده، بسبب "هوسه" بالإسلام وقرار جيرارد باتن، زعيمه آنذاك، بتعيين روبنسون كمستشار.

غير مؤهل

ورد نايجل فاراج للتو على ادعاء إيلون ماسك بأنه "لا يملك المؤهلات" لقيادة حركة الإصلاح في المملكة المتحدة. وقال زعيم حركة الإصلاح في المملكة المتحدة: "حسنًا، هذه مفاجأة! إيلون شخص رائع، لكن أخشى أنني لا أتفق معه في هذا.

وقال: "ما زلت أرى أن تومي روبنسون ليس مناسبًا للإصلاح، وأنا لا أبيع مبادئي أبدًا".

وعندما سُئل عن دعم السيد ماسك لروبنسون، قال السيد فاراج لـ GB News: "إنه يرى روبنسون كواحد من هؤلاء الأشخاص الذين قاتلوا ضد عصابات التهييج. لكن الحقيقة بالطبع هي أن تومي روبنسون في السجن ليس لهذا السبب، ولكن بسبب ازدراء المحكمة".

وسُئل السيد فاراج أيضًا عما إذا كان قد تحدث إلى ملياردير التكنولوجيا في الأيام الأخيرة، فأجاب: "لم أتحدث معه منذ بعض الوقت، أو بضعة أيام.

واضاف "إنه (ماسك) يغرد عن كل شيء. إنه يغرد عن الزراعة. إنه يغرد عن كفاءة كير ستارمر. إنه يغرد عن تومي روبنسون. إنه يغرد عني. إصلاح المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه "لديه (ملسك) مجموعة كاملة من الآراء، بعضها أتفق معه بشدة والبعض الآخر أكثر تحفظًا بشأنه."

وعندما سُئل عما إذا كان دعم السيد ماسك لروبنسون "مشكلة" وقد يكون ضارًا للإصلاح، أجاب السيد فاراج: "إن وجوده كداعم مفيد جدًا لقضيتنا".

وخلص فاراج إلى القول: لم أرغب مطلقًا في انضمام زعيم اليمين المتطرف تومي روبنسون إلى حزب الاستقلال البريطاني. ولا أريده أن ينضم إلى حزب الإصلاح في المملكة المتحدة ـ ولن أفعل ذلك".