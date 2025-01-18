إيلاف من الرباط : أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس ،تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023. وذلك في بيان صدر اليوم على بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وذكر البيان أن المملكة المغربية تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية.

و أعربت المملكة المغربية عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية.

وأشار البيان إلى ان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، أكد وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، على أنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى.

وبالفعل، يضيف البيان ، فإن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل.