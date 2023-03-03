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إيلاف: ريهانا وفنتي يعودان إلى بوما! تم الكشف عن الخبر الأربعاء عبر حساب العلامة على الإنستغرام، مما أسعد عشاق المغنية وأيقونة الموضة.
بدأت الشراكة بين Rihanna و Puma في عام 2014 وسرعان ما أصبحت ناجحة مع إطلاق خط Fenty. بعد توقف دام عامين ، أعلنت ريهانا أنها ستعود إلى بوما كمديرة إبداعية للملابس النسائية، لتقدم أسلوبها الفريد وتصميماتها المبتكرة إلى العلامة التجارية مرة أخرى.
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