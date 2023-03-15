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إيلاف: تعود تشكيلة "مون بلان" الجلدية المميزة "مون بلان اكستريم 3.0" مع مجموعة شبابية من الحقائب والمنتجات الجلدية الصغيرة بأشكال وألوان جديدة كلياً.

فبعد إطلاقها في الأصل في شهر يوليو 2022 لمواكبة متطلبات الحركة اليومية، وموازنة الجوانب العملية مع الأناقة العصرية، تبتعد التشكيلة المحدّثة من "مون بلان اكستريم 3.0" عن الألوان الأصلية الأسود والأخضر الداكن مع إدخال لونين جديدين: الأزرق الساطع والرمادي العصري.

وترافق الألوان الجديدة ثلاثة أشكال ديناميكية حديثة: حقيبة صغيرة، وشنطة صغيرة بحزام للكتف، وإصدارين من الحافظات المستديرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة قطع كلاسيكية من تشكيلة "مون بلان اكستريم 3.0" الأصلية باللونين الجديدين، بما في ذلك شنطة الظهر، وحافظة نحيفة للمستندات، ومجموعة متنوعة من الأساور والمحافظ والحافظات الصغيرة ودفاتر الملاحظات.

وتنضم ساعة "مون بلان ساميت 3" الذكية أيضاً إلى المجموعة الموسعة في أبريل 2023، مع واجهة جديدة للساعة، وسوار جلدي باللون الرمادي الجديد، وبما يتوافق مع جميع إصدارات "ساميت".

وكإضافة إلى تشكيلة "مون بلان اكستريم 3.0"، تمت طباعة القطع على نمط جلدي مميز مستوحى من الصور التي ابتكرتها غريتا غراوس، رئيس قسم الإعلانات في "مون بلان"، والتي أثرت بقوة على اللغة البصرية لدار "مون بلان" في حقبة العشرينيات. وتأثرت العناصر البصرية الذهنية والهندسية والبراغماتية مباشرة بأسلوب "باوهاوس" في ذلك الوقت. وبالنسبة إلى تشكيلة "مون بلان اكستريم 3.0"، تم تكبير النمط الفني بحجمين مختلفين - قياس أكبر للحقائب، وآخر أصغر للأكسسوارات وسوار ساعة "مون بلان ساميت 3" الذكية.

ولإبراز الألوان الجديدة وإضافة تفاصيل فنية رائعة إلى التشكيلة، أعيد تطوير مشبك الغلق M LOCK 4810 الأصلي بمادة "بلكسيجلاس" الزجاجية الشفافية لكشف الآلية الداخلية للغلق. وكونها مستوحاة من آليات الغلق المستخدمة في عالم التسلق، يستحق مشبك M Lock 4810 إمعان النظر فيه بكل تأكيد: إنه يمتاز بآلية خاصة تضمن الإغلاق الآمن والمُحكم، ولكن يمكن فتحه بالسهولة نفسها عند الحاجة.

وتتكون تشكيلة "مون بلان اكستريم 3.0" من مجموعة من الأشكال والأحجام والوظائف المختلفة المصممة لتناسب أنماط حياة أولئك الذين تخلو أيامهم من الروتين والرتابة، بل تنبض بالمغامرات المثيرة، سواء في العمل أو التسلية. وتتبع الأشكال الصغيرة للتشكيلة أيضاً أحدث اتجاهات دمج الأكسسوارات الصغيرة مع الحقائب الكبيرة: وتضم الأكسسوارات الصغيرة حلقات يمكن وصلها بالحقائب عبر مشابك تثبيت، مما يسمح لكل مستخدم بإنشاء خيارات متباينة جديدة من الأحجام والألوان مع العديد من إمكانيات التخصيص.

