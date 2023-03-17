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إيلاف: أعلنت محفظة تريبيوت، المجموعة العالمية المتنامية من الفنادق المستقلة والفريدة التابعة لمحفظة Marriott Bonvoy، عن افتتاح منتجع لايلا سيشل، أحدث إضافاتها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويوفر المنتجع الأول للعلامة في جزر السيشل وجهة تتيح للضيوف استكشاف جمال الجزيرة وتجديد نشاطهم في هذا الملاذ الطبيعي الهادئ والغني بالنباتات.

ويتميز المنتجع بموقعه القريب من شاطئ الرمال البيضاء آنس رويال الموجود على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة ماهيه، من أكبر جزر سيشل. ويرحب بالسكان المحليين والزوار الباحثين عن تجارب مستقلة والراغبين بالتواصل مع المجتمع المحلي عند السفر، فيقدم لهم تجارب فريدة لاستكشاف الوجهات المخفية على الجزيرة.

وتزهو التصاميم الداخلية الأنيقة للمنتجع من قبل MMAC Design ، ويتميز بتدرجات الألوان الهادئة والمتناغمة التي تتكامل مع اللمسات الخضراء البارزة والمستوحاة من الطبيعة الاستوائية المحيطة به. كما تتميز التصاميم بتفاصيل حرفية معقدة ومنتشرة في جميع أنحاء المنتجع، بما في ذلك سقف الردهة المنحوت بصورة تعكس أشكال جزر سيشل المتعددة. وتزين غرف الضيوف التي يبلغ عددها 76 غرفة اللمسات الجمالية المستوحاة من الطبيعة ، بما فيها لوحة جدارية لصور نباتات جزر سيشل وأغطية الأسّرة المنسوجة يدوياً وجدران الغرف المصنوعة من الخشب والخيزران، والتي تمثل المواد الطبيعية المستخدمة غالباً في تصميم المباني التقليدية للجزيرة. كما يمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الاختيار من بين أجنحة المنتجع الثمانية، بما في ذلك جناح سينيور الذي يضم حوض سباحة خاص وتراس يقدم إطلالة خلابة على المحيط الهندي والطبيعة الجبلية المحيطة.



ويتضمن المنتجع الفاخر مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مركز للرياضات المائية وحوض سباحة خارجي وصالة ألعاب رياضية على مدار الساعة، إلى جانب سبا وصالون حلاقة ومنطقة لعب مخصصة للأطفال. ويوفر لضيوفه تجارب استثنائية تأسر الحواس، وتتضمن أنشطة متنوعة ومصممة خصيصاً لاستكشاف المجتمع المحلي والتعرف على جوانبه المميزة. ويمكن للضيوف المشاركة في التجارب ضمن أجواء قروية، والتي يشمل دروس الطهو على طريقة الكريول وعروض الحياكة التقليدية، إضافةً إلى تجارب الرقص حول النار ليلاً على الأنغام الآسرة لموسيقى تقليدية. كما يتيح المنتجع لضيوفه استكشاف الثقافة المحلية من خلال الانضمام إلى إحدى الرحلات اليومية للتعرف على سوق القرية والاستمتاع برحلة صيد السمك والتنزه في الغابة، مع استكشاف الجزر المجاورة برفقة الخبراء المحليين. ويحظى الضيوف أيضاً بفرصة ممارسة اليوغا عند شروق الشمس والهرولة على طول مسارات المنتجع بطبيعتها الاستوائية، مع تجربة صناعة الحُلي باستخدام الأصداف؛ إضافةً إلى إمكانية الاستمتاع بالرياضات المائية مثل التجديف على الألواح وركوب قوارب الكاياك والغطس في جزيرة سوريس الشهيرة غير المأهولة، التي تشتهر بشعابها المرجانية وترتادها مجموعة من الأسماك والسلاحف البحرية.

و بعد يوم حافل بالمغامرات الملهمة ، يمكن للضيوف الاسترخاء في لايلا سبا، الذي يضم فريقاً من المعالجين المتخصصين ويقدم مجموعة كاملة من علاجات الوجه والجسم، بما فيها مختلف الممارسات العلاجية باستخدام المنتجات العضوية والمصنوعة يدوياً من مكونات محلية مثل جوز الهند والفانيلا والقرفة.

ويتضمن المنتجع خمسة مطاعم وأركان مشروبات بتصاميم أنيقة وأجواء اجتماعية فريدة، والتي ترحب بالضيوف والسكان المحليين للاستمتاع بأشهى النكهات. ويقدم مطعم لارول أطباقاً متنوعة من مختلف الدول والثقافات على وجبتي الفطور والعشاء، مع لمسة خاصة من مطبخ جزر سيشل. وتتضمن أطباق المطعم المميزة منتجات موسمية ومأكولات بحرية طازجة يتم إحضارها من المحيط الهندي بشكل يومي، بما في ذلك سمك النهّاش الأحمر المشوي وفاكهة النجمة الاستوائية. ومن جانبه، يتمتع مقهى ومطعم كريول بمفهوم مميز وتصاميم داخلية ريفية، ويقدم مجموعة من أشهى الأطباق الكريولية والإيطالية التقليدية، إلى جانب خيارات الكوكتيلات الكلاسيكية مع لمسة محلية، حيث يتم تحضيرها باستخدام مشروب خليج تاكاماكا ومنتجات محلية طازجة مثل جوز الهند والتمر هندي. ويمكن للضيوف الراغبين في تجربة المشروبات أثناء السباحة زيارة ركن مشروبات لارول بالقرب من حوض السباحة والاستمتاع بتشكيلة من المشروبات والوجبات الخفيفة.