قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أعلنت "إم جي موتور" (MG Motor) عن وصول الجيل الأول من مركبتها الجديدة كلّياً MG ONE إلى الشرق الأوسط. وتتوفر MG ONE للعام 2023 بثلاث فئات من التجهيزات، وسوف تعزّز الشعبية المتنامية التي تشهدها مجموعة طرازات العلامة التجارية بريطانية المنشأ، وتقدّم للعملاء المزيد من المزايا المرتبطة بالأناقة العصرية والتقنية وراحة السفر وذلك بأسعار معقولة جداً.

تستفيد MG ONE للحد الأقصى من أحدث التقنيات مع طرح منصّة SIGMA الهندسية القياسية الجديدة بالكامل التي قامت بتطويرها ’سايك موتور‘ (SAIC Motor)، الشركة الأم لعلامة "إم جي موتور"، وهي تضم محرّكاً سعة 1.5 ليتر مع شاحن توربيني يولّد قوّة تبلغ 181 حصاناً وعزم دوران أقصى قدره 285 نيوتن-متر – مما يدفع المركبة للوصول إلى سرعة قصوى عند 195 كلم/س. وتأتي كل الطرازات مزوَّدة بنظام نقل حركة مبتكَر سباعي السرعات مع ميّزة التغيُّر المستمر لإتاحة إجراء تبديلات أنعم وأكثر فعالية بين السرعات مع تحقيق أعلى مستويات الاعتمادية. ومن شأن وصول المركبة الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الأحدث من ’إم جي‘ أن يساعد العلامة التجارية بتعزيز موقعها بين أول ستة مصنِّعين للسيارات في الشرق الأوسط.

تم تصميم منصّة هندسة "سايك" الذكية الدولية القياسية (SIGMA) المطوَّرة بواسطة خبراء في الشركة بهدف تعزيز المساحة الداخلية للحد الأقصى، مع تحقيق كفاءة بنسبة تصل إلى 70 بالمئة. وتعمل هذه الهندسة على تضييق المساحة الميكانيكية للمساعَدة بتحقيق التوازن بين المظهر الخارجي والمساحة الداخلية. وباعتبارها منصّة قياسية متكاملة، فبإمكانها استيعاب مجموعة من أنظمة توليد الحركة الكهربائية بالكامل والهجينة أيضاً، بالإضافة إلى محرّكات الاحتراق الداخلي الاعتيادية. وتولّد هذه الهندسة الكهربائية المتقدّمة تجربة سيارة ذكية لصالح الجيل الجديد من مركبات "إم جي".

