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إيلاف: مجموعة المصممة الدنماركية سيسيلي بانسن لربيع وصيف 2023 هي احتفال بالرومانسية، وتضم مجموعة من الفساتين الأنثوية ذات الأقمشة الرقيقة والتفاصيل المعقدة.

صنعت Bahnsen اسمًا لنفسها على ساحة الموضة العالمية، وحصلت على إشادة من النقاد لتصاميمها الفريدة والأثيرية.

بدأت حياتها المهنية في عام 2015 عندما أطلقت علامتها التجارية التي تحمل اسمها ، ومنذ ذلك الحين، اشتهرت بتصاميمها الضخمة المميزة، والتطريز المعقد، واستخدام الأقمشة الفاخرة. ارتدى تصاميمها مشاهير عالميون وظهرت في أهم منشورات الموضة، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة في عالم الأزياء.