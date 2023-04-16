قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يتحول أي شيء ترتديه الممثلة الأميركية كاتي هولمز إلى موضة رائجة - بدءًا من حمالة صدرها الكشميرية واسعة الانتشار والكارديجان من "Khaite" وحتى أبسط زوج من الجينز والقميص الأبيض المثالي.

وهذا الأسبوع ، شوهدت وهي تستعد للظهور في برنامج The Today Show للترويج لمشروعها الإخراجي الأخير ، "Rare Objects".

لهذه المناسبة ، أضافت كاتي لمسة ساحرة للغاية على موضة البنطال الفضفاض واسع الساق، حيث إرتدت واحداً منها ذهبي اللون موشح ببقع الطلاء الصفراء. مع كنزة رمادية كبيرة الحجم تكشف قليلاً عن كتفها، وفي الوقت نفسه ، ارتدت حزام معدني ، صندل صفراء ، وحقيبة يد مرصعة بالأسود ، مما أضفى اللمسات الأخيرة على إطلالتها.