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إيلاف: أطلقت "Stella McCartney" أول كبسولة لها بعنوان "Summer Loving".

بدأ الإلهام بفستان الشاطئ الذي ارتدته ستيلا عندما كانت طفلة، يتميز بطبعة حمراء وبيضاء ساذجة "LOVE YOU" منسوجة في جميع أنحاء المجموعة.

خزانة ملابس كاملة للعطلات ، وتشمل الملابس الجاهزة وملابس السباحة والنظارات وملابس الأطفال - مصنوعة من مواد 100٪ مسؤولة.

القلوب وعبارة "I LOVE YOU" تفرض نفسها على المجموعة بشكل رومانسي مرح، من بينها ثقوب على شكل قلب على فساتين وأطقم شورت من الكتان الفسكوزي الصديق للغابات، جنبًا إلى جنب مع التنانير والفساتين القطنية العضوية المقطوعة من صيف 2023.