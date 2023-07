إيلاف: أطلقت أفاي بيوتي Avvai Beauty مجموعة حصرية من احمر الشفاه النظيفة والنباتية والمُستحضرة.

وتتضمن المجموعة تشكيلة متنوعة من ألوان الشفاه للعلامة التجارية منها NUDE I Say More، PINK Outside the Box، Bust a MAUVE PLUM Intended و Left on RED التي تلبي احتياجاتك، سواء كنتِ في حالة تتطلب التجديد أو تفضلين عدم لفت الانتباه، حيث يحتوي أفاي بيوتي على احمر الشفاه مثالي يناسب الأسلوب الذي تودينه.

• Left on RED: يمثل الأناقة الأبدية للون الأحمر الكلاسيكي، حيث يفسح لونه الحاد المجال للثقة والجاذبية.

• PINK Outside the Box: أطلقي العنان لجانبك المرح مع اللون الوردي المفعم بالحيوية والنشاط، ذلك اللون الذي يبعث على البهجة.

• PLUM Intended: إلى من يبحث عن جو من الغموض، فاللون الأرجواني الداكن يلقي بسحره.

يمكنك احمر الشفاه من أفاي بيوتي - المصمم للمنطقة والذي خضع لاختبار لتحمل درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية - من تكوين المظهر الذي تريدينه، مع مراعاة قيمك والبيئة.