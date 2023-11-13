إيلاف: كشفت علامة ليترانج عن إطلاق تشكيلة وايلد كات المصغرة، والتي تضم تصاميماً فاخرةً من الحقائب بإلهام من حياة القطط البرية التي ترمز بجرأتها المهيبة إلى معاني الحرية وتخطي المألوف في تعبيرٍ مقابلٍ للأناقة العالية. وتعيد العلامة ابتكار حقيبة اليد إيجو ميني الشهيرة ضمن تشكيلتها الجديدة بتصاميم مستوحاة من جمال هذه المخلوقات الجميلة، مما يمنح محبي جمع القطع النادرة فرصة مثالية لاقتناء حقيبة تلفت الأنظار.



وتقدم تشكيلة وايلد كات تصميمين فنيين مختلفين لحقائب مزودة بغطاء يجمعان بين الرسم على الجلد والتطريز بأسلوب احترافي، حيث يتزين التصميم الأول بنقشات مطرزة يدوياً بحبات اللؤلؤ المشرقة، ويتألق الثاني بزخارف مرسومة يدوياً، إذ تمنح التشكيلة المستوحاة من حقيبة إيجو ميني لعاشقات الأناقة فرصة التألق بأجمل الإطلالات العصرية والجريئة.



وتتميز حقيبة إيجو ميني بتصميم جديد مزين بتسعة دبابيس بارزة تعكس بصمة وحرفية العلامة العالية في التصميم، حيث يتألق الغطاء بشكل غير متناظر، ما يوفر حماية مثالية للجزء الداخلي من الحقيبة ويجسد هوية العلامة الرائدة وأساليبها العصرية والمبتكرة. وتضم التشكيلة ثلاث حقائب محدودة الإصدار مزينة بزخارف مرسومة يدوياً على شكل حيوانات تتألق بكل أناقة. كما تطلق العلامة في إصدارات لاحقة ومحدودة للتشكيلة مجموعة من الحقائب المطرزة يدوياً بكميات محدودة، والتي تأتي بتصميم مزين بالكامل بتطريزات نمر الثلج أو النمر الذهبي أو الأسود والمصنوعة من اللؤلؤ النقي. واعتمدت العلامة خلال تصميم التشكيلة على تقنيات تتجاوز المعايير التقليدية، لتقدم مجموعة من الحقائب المستوحاة من فن الأوريجامي المزينة باللؤلؤ، ما يضفي مزيداً من الفخامة والأناقة على أي إطلالة.

