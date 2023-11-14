إيلاف: كشفت العلامة التجارية البريطانية للخياطة النسائية "The Fold" عن مجموعة محدودة الإصدار مع الفنانة البريطانية المعاصرة سو أروسميث لخريف وشتاء 2023.

تم تصميم المجموعة الصغيرة المكونة من ست قطع داخليًا في مشغل The Fold's London، وتقدم الفساتين والبلوزات والبدلات المصنوعة من الشيفون الحريري الفاخر والجاكار المنسوج في بحيرة كومو بإيطاليا، بألوان شتوية متلألئة مستوحاة من لوحة أروسميث "الرقص عبر" الظلام'.

وتعليقًا على المجموعة، قالت بولي ماكماستر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Fold، في بيان: “نحن نحب أن نقدم لعميلاتنا ملابس جميلة وعالية الجودة لجعلهن يشعرن بالتميز وتبدون في أفضل حالاتهن، مهما كانت المناسبة.

"هذه المجموعة الفريدة التي أنشأناها مع سو أروسميث ليست استثناءً، وأعتقد حقًا أن مجتمعنا سوف يعشق هذه الأنماط ذات الإصدار المحدود ويقدرها لسنوات قادمة."