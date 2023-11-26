إيلاف: لمواكبة الاتجاهات المتغيرة باستمرار التي تنشرها عروض الأزياء والمؤثرون والبدع المحمومة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لخبراء الموضة والمتسوقين المتحمسين للملابس أن يسارعوا إلى اللجوء إلى الخيارات الأكثر ملاءمة - والواعية للميزانية - المتوفرة.

في كثير من الأحيان، تكون عروض "الموضة السريعة" هذه ، من تجار التجزئة الإلكترونيين الذين يقدمون اختياراتهم التي لا نهاية لها من الملابس الملائمة للمحفظة والملابس الحديثة أو المتاجر الكبيرة التي تقدم معطفًا بطول الركبة أو الفانيلا كبيرة الحجم بأسعار البيع.

ولكن في حين أن الأناقة الرخيصة قد تبدو وكأنها الطريق الأمثل، فإن صناعة الأزياء السريعة تشهد انتشار الملابس على نطاق واسع للغاية بحيث لا يستطيع معظم المستهلكين مواكبة ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تدوم المواد المستخدمة عند ارتدائها لسبع إلى عشر مرات فقط، وفقًا لمنصة البيانات البيئية غير الربحية Earth.org.





لماذا تحظى الموضة السريعة بشعبية كبيرة؟

الموضة السريعة هي نموذج أعمال يركز على إنتاج الملابس بكميات كبيرة، وبأسرع ما يمكن، استجابة للاتجاهات الحالية، وفقا للدكتور بريتي آريا، الأستاذ المساعد في تطوير وتسويق المنسوجات في معهد الأزياء للتكنولوجيا في نيويورك. تم نشر هذا المصطلح لأول مرة في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عام 1989 لوصف أول افتتاح لمتجر التجزئة Zara في الولايات المتحدة - وقالت الصحيفة إن هدف العلامة التجارية للبيع بالتجزئة هو تطوير التصميم من المفهوم إلى المستهلك في 15 يومًا فقط.



بشكل عام، تعتبر تصميمات الأزياء السريعة "dupes" - وهو مصطلح شائع على وسائل التواصل الاجتماعي يُستخدم للإشارة إلى الملابس المستوحاة (وفي بعض الحالات، المنسوخة تمامًا) من المظاهر الفاخرة للمشاهير ورواد الموضة، أو التي يتم عرضها على مدارج المصممين من نيويورك إلى باريس. هدف العلامات التجارية والمصنعين هو وضع هذه التصميمات في أيدي المستهلكين بينما لا تزال الملابس في ذروة شعبيتها وبأسعار معقولة جدًا.

في حين أن أكبر العلامات التجارية اليوم تشمل تجار التجزئة على نطاق واسع الذين لديهم تواجد عبر الإنترنت، مثل Zara وH&M، فقد سمحت الموضة السريعة بشكل متزايد للعلامات التجارية والبائعين بالتجزئة الإلكترونية فقط بتولي المسؤولية - مثل Shein، وهو بائع تجزئة عبر الإنترنت من سنغافورة ، بالإضافة إلى Temu من الصين، وBoohoo، وASOS، وPrettyLittleThing من المملكة المتحدة، وFashion Nova من الولايات المتحدة، وغيرها.

نظرًا لجداول الإنتاج السريعة للغاية - في أقل من ثلاثة أيام من التصميم إلى الاستعداد للشراء لـ Shein، وفقًا لما ذكرته Vox - يمكن لتجار التجزئة عبر الإنترنت طرح مئات (إن لم يكن الآلاف) من التصميمات على دفعات صغيرة، وضبط معدلات الإنتاج وفقًا لاستجابة المستهلك، والتي قال شين إنها تمكنها من تقليل الهدر والإفراط في الإنتاج.

ما هو تأثير الموضة السريعة على العالم؟

تمثل صناعة الأزياء 10% من انبعاثات الكربون العالمية السنوية، وفقًا لإحصائيات تقرير مارس 2023 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ووجد التقرير أيضًا أن كمية الملابس المنتجة اليوم تضاعفت منذ عام 2000 - حيث يشتري المستهلكون ما يقدر بنحو 60٪ اكثر من الملابس اليوم، ولكنهم يرتدونها لأقل من نصف المدة سابقاً.

لإبقاء أسعار الإنتاج منخفضة، غالبًا ما تُصنع قطع الموضة السريعة من مواد مثل البوليستر - وهي ألياف صناعية ورخيصة مصنوعة من البترول، وهو وقود أحفوري غير متجدد - وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الأسواق المتغيرة. يمكن أن يستغرق البوليستر ما يقرب من 200 عام ليتحلل، وفقًا لتقرير عام 2016 الصادر عن منظمة السلام الأخضر.

ولا تعتمد صناعة الأزياء السريعة على المواد الرخيصة فحسب، بل تعتمد بشكل كبير على العمالة الرخيصة، حيث يعمل ما يقرب من 75 مليون موظف في المصانع حول العالم، و2٪ فقط منهم يتقاضون أجرًا معيشيًا، وفقًا لجامعة جورج واشنطن.

تميل شركات الملابس إلى اللجوء إلى دول مثل الهند وبنغلاديش وباكستان لتصنيع منتجاتها. ترى صناعات تصنيع الملابس في هذه البلدان أن العمال يتقاضون أجورًا أقل، وأحيانًا يعملون في ظروف خطيرة، وأحيانًا يسمحون باستغلال الأطفال، وفقًا لمنظمة Humanium، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الأطفال.

وبعبارة أخرى، في حين أن المنتجات النهائية قد تكون رخيصة بالنسبة للمستهلكين، فإن البيئة والعمال الذين يصنعونها يدفعون تكلفة عالية، كما تقول بيث أوسنيس، أستاذة الدراسات البيئية بجامعة كولورادو والخبيرة في دور الموضة السريعة في تغير المناخ.

وقال أوسنيس إن الموضة السريعة تمثل "التصميمات السريعة، والتصنيع السريع، والتسويق السريع، والبيع بالتجزئة السريع - فهي لا تترك الوقت للنظر في هذه الاحتياجات الأكبر، مثل الاعتبارات الأخلاقية أو حقوق العمال". "الوقود الأحفوري لا يقود الآلات التي تصنع هذه الملابس فحسب، بل إنه حرفيًا المادة التي تُصنع منها عناصر الموضة هذه."



وقالت أجا باربر، الكاتبة والمصممة التي تتناول أعمالها الاستدامة والأخلاق في صناعة الأزياء: "لقد اتضح الأمر بسرعة كبيرة لدرجة أنه لم يكن هناك أي اهتمام بالشخص الذي صنعه أو بالبيئة". "الكوكب يحترق، والحقيقة هي أن صناعة الأزياء تساعد في نسبة من ذلك."

هل تعتبر "الموضة المستدامة" بديلاً قابلاً للتطبيق؟

الموضة المستدامة هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الملابس التي تم تصميمها وإنتاجها لتكون أكثر صداقة للبيئة، وفقًا لـ Good on You، وهو مصدر رائد لتصنيفات استدامة العلامات التجارية للأزياء. وأوضحت بريتي آريا من معهد الأزياء للتكنولوجيا أن ذلك يشمل الملابس التي تستخدم الألياف الطبيعية، مثل القطن والقنب والكتان والصوف والحرير، والتي تكون أكثر متانة وتدوم لفترة أطول.

في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023، تدرج المنظمة أنماط الاستهلاك المتغيرة والاستثمارات في البنية التحتية المشتركة والتحسينات في الممارسات البيئية والاجتماعية كأولويات يمكن لصناعة الأزياء أن تضعها لجعل نماذج أعمالها أكثر استدامة - على سبيل المثال، إعلام المستهلكين بتأثيرها البيئي، و إعطاء الأولوية لقابلية إعادة التدوير والمواد من مصادر محلية ضمن التصاميم.

في حين أن هذه التغييرات قد تستغرق بعض الوقت لتصبح ممارسة قياسية، إلا أن هناك خطوات يمكن للمستهلكين اتخاذها لتقليل بصمتهم الكربونية واتخاذ قرارات فعالة لشراء أزياء أقل سرعة.

ومن خلال اختيار الملابس التي تستخدم أقل من 20% من البوليستر، يمكن للمستهلكين أن يكونوا أكثر وعياً بالبيئة فيما يتعلق بعادات التسوق الخاصة بهم؛ وقال آريا إن العناصر المصنوعة من الألياف الطبيعية يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى ثلاثة أجيال. (وأضافت أن التسوق في متاجر التوفير غالبًا ما يكون وسيلة جيدة أخرى للعثور على الملابس المصنوعة من الألياف الطبيعية).

المصدر: CNN

"لا أحد يطلب منك عدم التسوق. قالت آريا: "لكن التسوق بمسؤولية... حاول استخدام ميزانيتك لشراء قطعة واحدة ذات نوعية جيدة"، بدلاً من التخمة بأساسيات الموضة السريعة.