إيلاف من لندن: نشرت الصحافة اللندنية (السبت) نتائج دراسة صينية جديدة حول تأثير ممارسة الرياضة على الحياة الجنسية للرجال عموماً.

الدراسة استعانت بـ 76 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، وطلب من كل مشارك ممارسة العلاقة الجنسية مع شريكته مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وتم توزيعهم عشوائيا على 3 مجموعات، المجموعة الأولى مارست تمارين التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) لمدة 7 دقائق كل يوم على مدار أسبوعين، وأجرت المجموعة الثانية تمارين التنفس البطيء للمدة نفسها، بينما شاركت المجموعة الثالثة في تمارين التنفس العادية.

تأخير النشوة الجنسية

ووجد باحثو جامعة إيست تشاينا نورمال East China Normal، أن 7 دقائق فقط من تمارين HIIT (التدريب المتقطع عالي الكثافة) يوميا، ساعدت في تأخير النشوة الجنسية لدى الرجال وتحسين العلاقة مع الشريك، في أقل من أسبوعين.

ووفقاً لصحيفة "دايلي ميل" كتب الفريق في المجلة الدولية لعلم النفس السريري والصحي: "مقارنة بمجموعة التنفس العادي، فإن فعالية أسبوعين من تمارين HIIT في تخفيف أعراض القذف المبكر تشير إلى إمكاناتها كعلاج جديد".

ما هي تدريبات HIIT ؟

يتألف التدريب المتقطع عالي الكثافة، المعروف باسم HIIT، من فترات قصيرة من العمل المكثف تستمر عادة من 15 ثانية إلى 4 دقائق. ويتبع ذلك فترة تعافي سريعة ثم العودة مباشرة إلى العمل الشاق.

وبشكل عام فإن مجرد التركيز على التمارين أو التنفس قد يعزز قدرة الرجال على تنظيم انتباههم، ما يطيل مدة العلاقة الجنسية.

وفي الوقت نفسه، تحذر الدراسة من عدم اليقين حول استدامة هذه الفوائد لفترة أطول، كما أن العينة اقتصرت على الرجال الأصغر سنا.

نموذج عملي للتدريب المتقطع عالي الكثافة.. المعروف باسم HIIT