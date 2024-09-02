إيلاف من موسكو : في خطاب مؤثر ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام طلاب مدرسة في مدينة كيزيل، القريبة من الحدود مع منغوليا، حذر من المخاطر الصحية للتدخين الإلكتروني.

مشدداً على تأثيره السلبي في القدرة التناسلية للشباب واحتمالية تسببه بالعقم، وأشار إلى أن فكرة الوجاهة التي تسيطر على الشاب حينما يدخن ليس لها معنى، ويجب على الشباب ممارسة الرياضة، فهي الخيار الأفضل دائماً.

وقال بوتين للطلاب، وفق مجلة "بوليتيكو" الأميركية: "يجب أن نفهم جيداً ما يمكن أن تسببه العادات السيئة، كثير من الناس، خصوصاً الشباب، لا يدركون المخاطر الكامنة وراء هذه العادات، قد يبدو التدخين الإلكتروني موضة أو شيئاً رائعاً، ووجاهة، لكنه يضر بصحتكم بشكل خطير".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التدخين الإلكتروني قد يؤدي إلى انخفاض القدرة التناسلية لدى الشباب من كلا الجنسين، مما يقلل من احتمالية إنجاب الأطفال في المستقبل.

ولم يقتصر تحذير بوتين على التدخين الإلكتروني، بل شمل أيضاً استخدام الدراجات النارية، التي وصفها بأنها وسيلة نقل غير مستقرة. ونصح أحد الطلاب بتوفير المال لشراء سيارة، معتبراً أنها خيار أكثر أماناً وأفضل لسلامة الأهل.

تحذيرات بوتين تأتي في وقت يشهد فيه بعض الدول الأخرى، مثل بريطانيا، تحركات حكومية للحد من انتشار التدخين الإلكتروني، حيث تدرس حكومة العمال الجديدة مقترحات للحد من بيع وتوزيع السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، ومن المتوقع أن تقدم خططها في هذا الشأن بعد عودة البرلمان من عطلة الصيف.

ويبدو أن الحرب على التدخين الإلكتروني تتوسع على مستوى عالمي، وسط ازدياد القلق من تأثيراته الصحية الخطيرة على الشباب ومستقبل الأجيال.