إيلاف من مراكش: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن التوصل إلى اتفاق نهائي لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس في غزة بات قريباً جداً، لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد لتأمين هذا الاتفاق.

ويأتي هذا بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قد تتخلى عن قيادة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إذا فشلت الأطراف في قبول الاتفاق النهائي "إما أن تأخذوه أو تتركوه" الذي تخطط لتقديمه لإسرائيل وحماس في الأسابيع المقبلة.

وقد شكل ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة مع مصر، وممر نتساريم الشرقي-الغربي عبر الإقليم، نقطة تعثر رئيسية في المفاوضات. فقد أصر نتنياهو على أن تحتفظ إسرائيل بالتحكم في هذه الممرات لمنع التهريب وضبط المقاتلين المتشددين، بينما تطالب حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة، بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.