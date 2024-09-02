إيلاف من القدس: نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالاً لمحررها للشؤون العالمية جوليان بورغر، قال فيه إن احتجاجات يوم الأحد في إسرائيل لم تكن على المستوى المطلوب. يقول بورغر: "تمت إزالة الحطام الناتج عن تظاهرة الليلة الماضية على طريق أيالون السريع، الذي يمر عبر وسط المدينة، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها".

وأشار جوليان إلى أن المتظاهرين ليلة أمس قاموا بوقف حركة المرور عند عدد قليل من التقاطعات في المدينة، لكن بشكل عام، كانت حركة المرور تسير بسلاسة. ورغم توقف بعض الحافلات وخطوط السكك الحديدية الخفيفة، إلا أن خطوط السكك الحديدية الوطنية كانت تعمل.

وأضاف: "منحت الشركات الخاصة موظفيها يوم إجازة، لكن الجو كان أشبه بعطلة حزينة أكثر منه ببداية صراع وجودي مع الحكومة". أُغلق مطار بن غوريون لبضع ساعات فقط، وتم الإعلان أن الإضراب العام سينتهي في الساعة السادسة مساءً، مما لم يكن كافيًا للإطاحة بالحكومة.

يمكن وصف الأجواء في ساحة الرهائن، وهو الاسم الذي أُطلق على الساحة الواقعة بين المكتبة الوطنية ومتحف تل أبيب للفنون، بأنها مفعمة بالمرارة الواقعية. في هذه الساحة، تتجمع يوميًا عائلات الرهائن وداعموهم.

قالت ديبي ماسون، وهي أخصائية اجتماعية في مجلس إشكول الإقليمي، المنطقة الواقعة جنوب إسرائيل بمحاذاة غزة: "لست متأكدة أن الإضراب كان بالقوة التي توقعها الناس". وأوضحت ماسون أنها تميز بين ما كانت تأمل حدوثه وما تعتقد أنه سيحدث فعليًا، وهو أن شيئًا لن يتغير بالنسبة للرهائن.

وتابعت: "للأسف، هناك الكثير من العوائق التي ستمنع التوصل إلى اتفاق، سواء من جانبنا أو من جانب حماس، ولا يبدو أن هناك مصلحة لأي طرف في حدوث أي تغيير".

راية كارمين، التي تأتي من قرية مبوعيم قرب نتيفوت على الحدود مع غزة، وافقت على أن إضرابًا ليوم واحد لن يغير الكثير. قالت كارمين: "فقط إضراب أطول سيجعل الحكومة تدرك أن اقتصاد إسرائيل سيبدأ في الانهيار."

وأشارت إلى أن جميع التظاهرات والإضرابات تواجه حقيقة سياسية ثابتة. فإذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، سيخرج أعضاء اليمين المتطرف في الائتلاف، وخاصة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، من الحكومة، مما سيؤدي إلى سقوطها.

وأضافت كارمين: "سموتريتش وبن غفير سيتركان نتنياهو، وعندها سيبقى بدون ائتلاف، وسيضطر للعودة إلى المنزل. وهو يعلم أنه لن يتم انتخابه في المرة القادمة، لذلك يريد البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة".

وقال آرون، وهو مستشار قانوني يعمل في شركة أدوية: "بيبي ساحر، ساحر كبير حقًا". وكان قد شارك في الاحتجاجات الجماهيرية يوم الأحد، لكنه لم يكن لديه أي فكرة حول من يواجهونه.

وأضاف آرون: "إذا تم التوصل إلى صفقة بشأن الرهائن، فستسقط الحكومة، لذا ليس لديهم مصلحة في التوصل إلى اتفاق. ما يريده بن غفير وما يريده سموتريتش يحصلان عليه، لأن بيبي لا يريد الذهاب إلى السجن. هو لا يريد أن يفقد السلطة، لأنه سيتم التصويت ضده في أول انتخابات إذا سقطت الحكومة".

أعدت إيلاف هذا التقرير عن الغارديان البريطانية. (المقال الأصل هنا)