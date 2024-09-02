إيلاف من موسكو: أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، أن روسيا أطلقت وابلا من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة صوب العاصمة كييف فيما أعلنت روسيا إحباط هجوم واسع النطاق شنّته كييف باستخدام أكثر من مئة طائرة مسيّرة استهدفت 14 منطقة والعاصمة موسكو.

يأتي هذا بعد أيام من ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا، شملت إطلاق ما يقارب 200 صاروخ وطائرة مسيّرة، في واحد من أكبر الهجمات منذ بداية الحرب.

التفاصيل الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم، أنها نجحت في تحييد 158 طائرة مسيرة أوكرانية، تم إسقاط معظمها فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبيلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأفادت السلطات الروسية باندلاع حريق في مصفاة كابوتنيا لتكرير النفط، المملوكة لشركة غازبروم، في جنوب شرق موسكو، والذي نجم عن سقوط طائرة مسيّرة. وعلى الرغم من التهديد الكبير الذي واجهته موسكو، أكدت السلطات المحلية أن الحريق تم احتواؤه سريعاً ولا يشكل خطراً على السكان أو تشغيل المنشأة.

استهداف البنية التحتية

في منطقة تفير، إلى الشمال الغربي من العاصمة الروسية، استهدفت خمس طائرات مسيّرة محطة كوناكوفو لتوليد الطاقة الكهربائية، ما تسبب في اندلاع حريق تمت السيطرة عليه سريعاً. كما حاولت ثلاث طائرات مسيّرة أخرى استهداف محطة كاشيرا التي تعمل بالفحم، إلا أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار كبيرة.

أوكرانيا تشن هجمات مكثفة

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت وابلاً من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة صوب العاصمة كييف. وأفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف بأن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير أكثر من 10 صواريخ كروز ونحو 10 صواريخ باليستية وطائرة مسيّرة استهدفت العاصمة وضواحيها. كما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني وعدة بنايات أخرى.

تأتي هذه الضربات بعد أسابيع من توغل القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية، وهو الأمر الذي واجهت موسكو صعوبة في دحره، مما دفع الكرملين للتعهد بالرد بقوة. ويشير التصعيد المستمر إلى مرحلة جديدة من النزاع قد تحمل في طياتها تحولات جذرية في مسار الحرب، مما ينذر بتداعيات خطيرة على الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.