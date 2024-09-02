إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، إن "البلاد في حالة حقيقية"، وإنه "لن يتلقى محاضرات" من المتنافسين على زعامة حزب المحافظين.

واتهم المتنافسون على زعامة حزب المحافظين لخلافة ريشي سوناك، رئيس الوزراء وحزب العمال بتضليل الجمهور بشأن مدى سوء المالية العامة لتبرير زيادات الضرائب.

وقال السير كير ستارمر: "لن أستمع إلى محاضرات من أي شخص من الحكومة السابقة التي تركت أسوأ ميراث ممكن. وأضاف بأن الاقتصاد "تضرر بشدة" ويجب على المحافظين الاعتذار "عن الفوضى التي أحدثوها".

وقال ستارمر: "ما نفعله هو تنظيفه".

وأطلق المزيد من المرشحين حملاتهم لزعامة المحافظين مع عودة البرلمان من عطلته الصيفية. ومن بين هؤلاء اثنان من المتنافسين الستة هما كيمي بادينوش وزيرة الاسكان والمجتمعات السابقة وجيمس كليفرلي وزير الداخلية السابق.

وقدم الاثنان عروضهما قبل الجولة الأولى من التصويت من قبل نواب حزب المحافظين يوم الأربعاء، والتي ستشهد خروج أحد المرشحين.

عودة مجلس العموم

وإذ ذاك، يعود النواب إلى مجلس العموم، حيث يدلي الوزراء بتصريحات حول قضايا بما في ذلك فضيحة الدم الملوث والوضع في الشرق الأوسط.

وسيكون هناك أيضًا بيان بشأن أعمال الشغب في إنكلترا وأيرلندا الشمالية الشهر الماضي.

في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيكون هناك تصويت على مشاريع قوانين لإحضار مشغلي السكك الحديدية في الملكية العامة ودعم إنشاء شركة طاقة جديدة مملوكة للقطاع العام.

سيعود التشريع الخاص بـ "مسؤولية الميزانية" - والذي يتطلب من خبراء التنبؤ الاقتصاديين الحكوميين تقييم كل إعلان مالي في المستقبل - إلى مجلس العموم أيضًا.

برنامج تشريعي مكتظ

ووصف الوزراء الخطط بأنها "قفل مالي" لتجنب عدم الاستقرار الاقتصادي الذي أعقب الميزانية المصغرة لليز تروس في سبتمبر 2022، عندما تم تهميش المتنبئ المستقل لمكتب مسؤولية الميزانية.

وفي الأسابيع المقبلة، ستكون حكومة ستارمر منشغلة ببرنامج تشريعي "مكتظ"، مع توقع مشاريع قوانين لتعزيز حقوق العمال وإصلاح سوق الإيجار.

وتأتي الدورة البرلمانية الجديدة بعد أن قضت حكومة حزب العمال الصيف في رسم صورة قاتمة للمالية العامة، وتمهيد الطريق لزيادات ضريبية محتملة وخفض الإنفاق في ميزانية أكتوبر/تشرين الأول.

ويخشى بعض نواب حزب العمال في الخفاء أن تكون الحكومة سلبية للغاية في رسائلها خلال الصيف.

مدفوعات الوقود

وفي الوقت نفسه، كانت هناك ردود فعل عنيفة من أحزاب المعارضة والجمعيات الخيرية بشأن قرار إلغاء مدفوعات الوقود الشتوي لملايين المتقاعدين غير المشمولين بائتمان المعاشات التقاعدية.

كما أثار بعض نواب حزب العمال مخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذه الخطوة على الأقل حظاً ويتوقعون الإعلان عن بعض التخفيفات في الأسابيع المقبلة لأولئك الذين هم فوق عتبة ائتمان المعاش التقاعدي ولكنهم ما زالوا يعانون.

وهناك دلائل تشير إلى أن الوزراء سوف يسعون في الأسابيع المقبلة إلى تقديم رسالة أكثر إيجابية، مع التركيز على الوعود بتنمية الاقتصاد وإحداث تغييرات في مجالات بما في ذلك الإسكان والطاقة والسكك الحديدية.