إيلاف من لندن: واصل رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر الجهود لبناء الجسور مع القادة الأوروبيين حيث تحادث في باريس اليوم الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسافر السير كير ستارمر من برلين إلى باريس، يوم الأربعاء، في زيارة ليومين عقد خلالها عددا من الاجتماعات المصممة لإظهار أن المملكة المتحدة تريد "إعادة ضبط" علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من مشاكل الخروج البريطاني.

اجندة المحادثات

وناقش ستارمر وماكرون الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط، فضلاً عن آفاق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما ناقشا أيضًا تعميق العلاقات الثنائية، لا سيما في مجال الأمن والدفاع، فضلاً عن مواصلة التعاون بشأن الهجرة غير الشرعية في القناة، وفق بيان قصر الإليزيه عن الزيارة.

تأتي زيارة ستارمر إلى فرنسا غداة زيارته إلى برلين، التي أعلن منها مع المستشار الألماني أولاف شولتس عن معاهدة ثنائية غير مسبوقة سيوقعها البلدان بهدف ‘‘إعادة تحديد’’ العلاقات الثنائية بعد بريكست.

كان السير كير والسيد ماكرون من بين الحضور في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية مساء الأربعاء.

وعقد السير كير اجتماع إفطار مع قادة الأعمال الفرنسيين، وقال في تصريحات سابقة في المرحلة الأولى من رحلته، إنه لا "يعكس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" حيث وضع خططًا لمعاهدة جديدة مع ألمانيا - بما في ذلك "روابط أعمق" في عدة مجالات.

سخرية جونسون

وعلى صلة، قال السفير البريطاني السابق في فرنسا اللورد ريكتيس كاي بورلي إن محادثات رئيس الوزراء مع إيمانويل ماكرون هي جزء من محاولة الحكومة الجديدة "لإعادة ضبط" العلاقات مع أوروبا - كانت مهمة بعد سنوات من التوتر بين لندن وباريس.

وقال: "لقد ساءت الأمور للغاية في ظل حزب المحافظين، وخاصة مع بوريس جونسون ثم ليز تراس مع إيمانويل ماكرون".

وادعى اللورد أن الرئيس الفرنسي "كره حقًا" "السخرية والازدراء" الذي تلقاه من السيد جونسون، حيث "أعتقد أنه شعر بأنه ليس لديه شريك موثوق به."