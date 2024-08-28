إيلاف من لندن: أجرى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر محادثات اليوم الأربعاء في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وقعت خلالها معاهدة ثنائية.

وأعرب ستارمر في مؤتمر صحفي مشترك في شولتز، عن أمله في "المضي قدمًا في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي لإعادة بناء العلاقات" مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "بناء العلاقات هنا في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا أمر حيوي" لتحقيق النمو الاقتصادي. وأضاف: "هذا ما يمثله اتفاقنا اليوم".

تحديات

واضاف ستارمر: سنعمل أيضًا على تعميق التعاون بشأن التحديات الاجتماعية المشتركة، على سبيل المثال الهجرة غير الشرعية، لأننا لا نستطيع سحق عصابات المهربين التي ترتكب هذه التجارة الدنيئة دون مساعدة شركائنا".

وقال إنه "مسرور" بالعودة إلى ألمانيا "في هذه اللحظة من الفرصة لبلدينا". وأعلن ستارمر عن معاهدة جديدة بين المملكة المتحدة وألمانيا، واصفًا إياها بأنها "فرصة تأتي مرة واحدة في الجيل لتقديم خدمات للعمال في بريطانيا وألمانيا".

وأضاف ستارمر: اتفاقية جديدة، شهادة على عمق وإمكانات علاقتنا. مع روابط أعمق في العلوم والتكنولوجيا والتنمية والناس والأعمال [والثقافة]. دفعة لعلاقاتنا التجارية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: ألمانيا، بالطبع، هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في العالم، ومن خلال ذلك فرصة لخلق فرص عمل هنا وفي المملكة المتحدة. وتقديم أغلى السلع لكلا بلدينا: النمو الاقتصادي".

أهداف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية البريطانية - الألمانية الجديدة إلى "تعزيز الأعمال والتجارة، وتعميق التعاون الدفاعي والأمني، وزيادة العمل المشترك بشأن الهجرة غير الشرعية".

وتتوقع داونينغ ستريت أن تستمر المفاوضات بشأن المعاهدة - التي وصفتها بأنها "ركيزة أساسية لإعادة ضبط المملكة المتحدة على نطاق أوسع مع أوروبا" - لمدة ستة أشهر، حيث يأمل الجانبان أن يتم التوقيع عليها في أوائل عام 2025.

وقال السير كير في حديثه قبل الرحلة إن المملكة المتحدة "يجب أن تتحول إلى منعطف فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإصلاح العلاقات المكسورة التي خلفتها الحكومة السابقة".

وتشمل المجالات المحددة المتوقع تناولها في المعاهدة الجديدة مع ألمانيا الوصول إلى السوق بين البلدين، والتعاون العلمي والتكنولوجي، والطاقة النظيفة وأمن الطاقة والتجارة عبر بحر الشمال.

وناقش ستارمر والمستشار الألماني أيضًا المزيد من تبادل المعلومات الاستخباراتية في محاولة لمعالجة عصابات تهريب البشر المسؤولة عن الكثير من الهجرة غير الشرعية في أوروبا.

لا تراجع عن بريكست

واستبعد رئيس الوزراء البريطاني مرة أخرى "التراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي".

لكن السير كير يقول إنه ستكون هناك "علاقة وثيقة" في مجالات مختلفة، بما في ذلك الاقتصاد والدفاع وبعض "التبادلات" - ولكن لا عودة لحرية التنقل.

ومن جهته، قال المستشار شولتز عن مدى الرغبة في التوصل إلى اتفاق في برلين وبروكسل: "لقد غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، لكننا أصدقاء - نعيش في نفس القارة".

وأضاف: "نحن من الرأي القائل بأن هناك سببًا لبذل كل ما في وسعنا لتحسين العلاقات بين بلدينا، ولكن أيضًا بين المملكة المتحدة وأوروبا".