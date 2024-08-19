إيلاف من لندن: أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الناس يعتقدون أن بريطانيا "تتحرك في الاتجاه الخاطئ"، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أظهر انخفاضًا في التأييد للسير كير ستارمر وحكومته.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة Ipsos في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس/آب الحالي انخفاضًا بعد الانتخابات العامة في تصور رئيس الوزراء، وكذلك نائبته أنجيلا راينر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، قال 22٪ إنهم يعتقدون أن الأمور في بريطانيا تسير في الاتجاه الصحيح، و52٪ في الاتجاه الخاطئ و19٪ لا.

ويظل السير كير السياسي الأكثر شعبية الذي تم سؤاله عنه، حيث كان لدى 38٪ رأي إيجابي تجاه رئيس الوزراء و38٪ رأي سلبي.

هذا على الرغم من انخفاض صافي تقييم ستارمر إلى 0 من تصنيف زائد سبعة مباشرة بعد الانتخابات، لكنه يقارن بتقييم صافٍ ناقص 10 لريشي سوناك في شهره الثاني كرئيس للوزراء.

نائبة رئيس الوزراء

وواجهت نائبة رئيس الوزراء السيدة راينر أيضًا انخفاضًا في التقييمات. وقال حوالي 33% إنهم مؤيدون للسيدة راينر و36% غير مؤيدين.

واشار الاستطلاع إلى زيادة طفيفة في أعداد أولئك الذين يحملون آراء غير مؤيدة تجاه وزيرة الداخلية إيفات كوبر والمستشارة السيدة ريفز.

وقال حوالي 28% إنهم مؤيدون للسيدة كوبر و33% غير مؤيدين، مع 27% مؤيدين للسيدة ريفز و35% غير مؤيدين.