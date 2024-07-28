التقى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ في باريس مساء الأحد. ويأتي اللقاء مع التوتر الشديد في شمال إسرائيل مع حزب الله.

وقالت الخارجية البريطانية على موقعها إن ستارمر وهيرتزوغ أكدا التزامهما بالحفاظ على الصداقة التاريخية بين إسرائيل والمملكة المتحدة. وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه في وفاة الرهائن الخمسة الذين اختطفوا في السابع من أكتوبر، والذين تم انتشال جثثهم مؤخرًا من غزة.

وأكد رئيس الوزراء دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي. وقال غنه كان واضحًا في أنه لا يوجد تكافؤ أخلاقي بين تصرفات إسرائيل، الدولة الديمقراطية، وحماس، المنظمة الإرهابية.

وقال ستارمر إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار، حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة ماسة إليها.

وتعهد الزعيمان بمواصلة شراكتهما الوثيقة في مجالات رئيسية للتعاون مثل التجارة والاستثمار.

وكان آخر لقاء جمع ستارمر وهيرتزوع، حين كان زعيم حزب العمال في المعارضة في مايو الماضي، بينما جاء الرئيس الإسرائيلي إإلى لندن لتمثيل إسرائيل في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.

وفي الاجتماع ناقش الرجلان عددًا من القضايا بما في ذلك التزام حزب العمال بالعلاقات القوية بين المملكة المتحدة وإسرائيل والحاجة إلى عمل البلدين معًا بشأن تغير المناخ والأمن العالمي.