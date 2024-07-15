إيلاف من جدة: بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، خلال اتصال هاتفي هنأ فيه ولي العهد، ستارمر بمنصب رئيس الوزراء.

وأشاد ولي العهد، ورئيس الوزراء البريطاني، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأفاد بيان لمكتب ستارمر، بأن رئيس الوزراء بحث مع ولي العهد "العلاقة القوية بين بريطانيا والسعودية، بما في ذلك من خلال مجلس الشراكة الاستراتيجية".

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بولي العهد لدوره القيادي في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكداً التزام المملكة المتحدة الدائم بالسلام والأمن في المنطقة، بحسب البيان.