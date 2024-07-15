إيلاف من وشنطن: قرر دونالد ترامب تعيين جي دي فانس نائبا له في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، ما يجب معرفته عن السيناتور الجديد في ولاية أوهايو، أنه يبلغ من العمر 39 عاما، ويدعى "جي دي فانس"، وسبق له أن وصف ترامب بأنه "هتلر أميركا" وعلى الرغم من ذلك وقع اختيار ترامب عليه ليكون نائباً له.

جي دي فانس سناتور من ولاية أوهايو، وهو الذي سيكون نائباً لترامب في انتخابات 2024 في صراع على تذكرة الوصول إلى البيت الأبيض، وقال ترامب:"بعد مداولات وتفكير مطول، ومع الأخذ في الاعتبار المواهب الهائلة للعديد من الآخرين، قررت أن الشخص الأنسب لتولي منصب نائب رئيس الولايات المتحدة هو السيناتور جيه دي فانس".

كان فانس، 39 عامًا، واحدًا من عدة أشخاص ترددت شائعات عن وجودهم في القائمة المختصرة لمنصب نائب الرئيس لترامب في وقت سابق من هذا العام، وواحدًا من ثلاثة أسماء تم رفعها إلى المركز النهائي في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب حاكم داكوتا الشمالية دوغ بورغوم وسيناتور فلوريدا. ماركو روبيو .

وصف فانس نفسه ذات مرة بأنه "لم يكن ترامبياً أبداً" وأشار إلى أن الرئيس السابق ترامب هو"هتلر أمريكا" بل وصفه بـ"الأحمق" في نفس الوقت.

وأشار ترامب في تجمع مؤيد لفانس خلال الانتخابات النصفية لعام 2022: "إنه رجل قال بعض الكلمات السيئة عني، لكن علي أن أفعل ما يجب علي فعله، علينا أن نختار شخصا يملك مقومات الفوز."

ماذا كان يفعل قبل دخول عالم السياسة؟

قبل دخوله السياسة، كان فانس رأسماليا مغامرا اشتهر بأنه مؤلف كتاب " Hillbilly Elegy" ، وهي مذكرات تم تحويلها إلى فيلم Netflix لعام 2020 من بطولة جلين كلوز وإيمي آدامز ، وقد حققت هذه المذكرات مبيعات قياسية.

وقد أطلق ترامب حملته الرئاسية لعام 2024 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، وهو إعلان مبكر جاء وسط تحقيقات في سلوكه في 6 تشرين الثاني (يناير) 2021 ، عندما اقتحم حشد من مثيري الشغب مبنى الكابيتول الأميركي نيابة عنه في محاولة لوقف فوز جو بايدن في الانتخابات.

ومنذ ذلك الحين تم توجيه الاتهام إليه أربع مرات فيما مجموعه 88 تهمة جنائية ، أدت 34 منها إلى إدانات، كما أُمر بدفع غرامات باهظة في عدة قضايا مدنية تتعلق بالاعتداء الجنسي والتشهير والاحتيال .

وعلى الرغم من تحدياته القانونية وانخفاض معدلات تأييده، نجح ترامب في اجتياح المنافسة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، حيث أطاح بمنافسيه واحدًا تلو الآخر دون أن يصل إلى مرحلة المناظرة على الإطلاق.

أمضى ترامب الأشهر العديدة الماضية في اختبار المرشحين لمنصب نائب الرئيس في القائمة المختصرة ، واختبار ولائهم وقدراتهم من خلال جعلهم ينطلقون في الحملة الانتخابية ويدافعون عنه في الظهور التلفزيوني المباشر.

اختار مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب عضو الكونغرس جي دي فانس كمرشحه لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي، وقد اختار ترامب فانس لينضم إليه في حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

بطاقة تعريف بـ "جي دي فانس"

- ولد فانس وهو سيناتور من أوهايو سنة 1984.

- تخرج من مدرسة ميدلتاون الثانوية عام 2003

- حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ولاية أوهايو عام 2009.

- حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل عام 2013.

- عمل في قوات مشاة البحرية الأمريكية من 2003 إلى 2007، وقد خدم في العمليات بالعراق.

- تم انتخابه كجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2022 .