إيلاف من لندن: قال تقرير إنه تم إخلاء عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا لفترة وجيزة من المشاركة في فعالية في جزيرة جيرسي بعد "إنذار كاذب"، اليوم الإثنين.

وقالت قناة (سكاي نيوز) أن الملكة كاميلا كانت تتناول الآيس كريم في أحد فعاليات "معرض إكسبو" عندما قال لها أحد أفراد الحاشية الملكية شيئًا ما على انفراد.

وتم بعد ذلك اصطحابها هي والملك إلى فندق بومي دي أور Pomme d'Or القريب في عاصمة الجزيرة، سانت هيلير. ومن المفهوم أن أحد أعضاء فريق العائلة المالكة أثار مخاوف، ولكن بعد التحقيق، تبين أنه إنذار كاذب.

وبعد إجراء الفحص الكامل، استؤنفت الزيارة بعد ذلك بوقت قصير.

أول زيارة

وكان الملك تشارلز والملكة سافرا إلى جيرسي يوم الاثنين، قبل أن يتوجها إلى غيرنسي يوم الثلاثاء في أول زيارة لهما إلى الجزيرتين - التابعتين للتاج البريطاني - منذ اعتلاء الملك العرش.

وستنتهي الرحلة قبل يوم من الافتتاح المقرر للبرلمان يوم الأربعاء، وهو أيضًا عيد ميلاد الملكة السابع والسبعين. ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الملك بعض واجباته العامة على الرغم من علاجه المستمر من السرطان.

ويقال إن الملكة كاميلا حثت الملك على أن يأخذ الأمور ببساطة، لكنها أخبرت المؤلف لي تشايلد أنه "لن يتباطأ في العمل ولن يفعل ما يقال له".

دوق نورماندي

وإذ ذاك، يشار إلى أن عاهل بريطانيا يُعرف تاريخياً باسم (دوق نورماندي) على جزر القنال الإنجليزي، ويرجع تاريخ التسمية إلى الفترة التي استولى فيها هنري الأول، ابن ويليام الفاتح، على دوقية نورماندي، بما في ذلك الجزر، في عام 1106.

وزار الزوجان الملكيان الجزر آخر مرة خلال عام اليوبيل الماسي لعام 2012. لكن قبل زيارات هذا الأسبوع، أعلنت كل من جيرسي وغيرنسي عن عطلات رسمية خاصة بمناسبة الزيارات الملكية يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي.

وفي غيرنسي، سيحضر الملك والملكة جلسة مناقشة، تعقد في الهواء الطلق على الواجهة البحرية لسانت بيتر بورت حيث يمكن لسكان الجزيرة مشاهدة الحدث.

يُذكر أنه عندما زارت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية جيرسي في عام 2001، تم تقديم بطتين مذبوحتين على صينية فضية - وهو جزء من تقليد قديم يعود تاريخه إلى العصور الوسطى عندما يقوم ستة من السادة - أسياد القصر - بتكريم الملك بصفته دوق نورماندي مع البط البري.