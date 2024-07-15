إيلاف من واشنطن: في تحليل سياسي نفسي كتبه ستيفين كولينسون كبير المراسلين السياسيين في البيت الأبيض، والذي يعمل مع شبكة "سي إن إن" أكد أن أميركا في اللحظة الراهنة تمر بصدمة نفسية لن تتعافى منها بسهولة عقب محاولة اغتيال ترامب، وعودة العنف السياسي بصورة مخيفة.

سيعود دونالد ترامب إلى الظهور من جديد بعد محاولة اغتيال كبطل أسطوري أكبر مع افتتاح المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم الاثنين بعد أسبوعين غير عاديين غيرا تماماً من شكل وعمق الحملة الانتخابية بصفة عامة.

فقد بدأ رعب إطلاق النار يوم السبت يتحول إلى صدمة وطنية جديدة مروعة. لكن الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن يتلاعبان بما ترتب على ذلك من توابع سياسية، وهنا يكمن الخطر في أن التعافي من الصدمة لن يكون سهلاً.

وكان هناك تطور مذهل آخر صباح يوم الاثنين، عندما رفض قاضي المقاطعة في فلوريدا قضية المحامي الخاص جاك سميث فيما يتعلق بتعامل ترامب مع وثائق سرية، وأطاحت هذه الخطوة المفاجئة بإحدى القضايا الجنائية الأربع المعلقة في رقبة الرئيس السابق ترامب في انتصار كبير لحملته مع افتتاح المؤتمر. وهذا يعزز فكرة أنه، باستثناء إدانته بأموال سرية في نيويورك، فإنه لن يواجه المساءلة القانونية قبل الانتخابات.

محاولة الاغتيال.. ماذا تعني؟

إن محاولة اغتيال مرشح رئاسي، بكل ما تثيره من تلميحات تاريخية، تثير المخاوف من أن إراقة الدماء سوف تؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء مع تهديد السياسات السامة التي سادت العقد الماضي باتخاذ منحى أكثر خطورة.

لقد تم إطلاق النار على رئيس سابق، وقتل مواطن أميركي أثناء ممارسته حريته في دعم المرشح الذي يختاره، وقال بايدن : "لا يمكننا ولا يجب أن نسير على هذا الطريق في أميركا"، داعياً إلى الهدوء وإلى توحيد الأمة في خطاب ألقاه من المكتب البيضاوي مساء الأحد.

نعى الرئيس كوري كومبيراتوري، رجل الإطفاء والأب، الذي توفي في تجمع ترامب وهو يحمي عائلته وانضم إلى قائمة الأميريكيين الذين فقدوا بسبب العنف السياسي.

وانضم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري، إلى الدعوات لضبط النفس ، وقال لشبكة سي إن إن: "إنه وقت مظلم في تاريخ البلاد. هذا وقت خطير. وكنا نقترح أن يحاول جميع المسؤولين المنتخبين، بدءًا من الرئيس وما دونه، توحيد البلاد معا. نحن بحاجة إلى رسالة موحدة. نحن بحاجة إلى خفض التوتر فوراً."

في أول مقابلة له منذ محاولة اغتياله، تعهد الرئيس السابق بأن خطابه الرئيسي في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يوم الخميس سيكون مختلفاً، وقال ترامب:"هذه فرصة لجمع البلاد بأكملها، بل والعالم كله".

لقد أدى مرور أسبوعين هائلين منذ المناظرة الرئاسية التي أجرتها قناة "سي إن إن" إلى إعادة صياغة السباق الذي كان، على الرغم من كل مراوغاته، مستقراً نسبياً بين مرشحين لا يتمتعان بشعبية كبيرة، ولم يكن أي منهما يريده الجمهور حقاً.

ضوء الهي خارق

سيحضر ترامب مؤتمرا أمام العديد من أتباعه الذين رأوه بالفعل في ضوء إلهي خارق للطبيعة، بعد أن نجا من رصاصة قاتلة، ليحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للمرة الثالثة على التوالي.

ولن تؤدي الأحداث الرهيبة التي وقعت نهاية الأسبوع إلا إلى تعزيز سيطرته على حزبه، وسوف تراقب مؤسسات استطلاعات الرأي لمعرفة ما إذا كان التعاطف مع ما حدث سيزيد من تقدمه المتزايد بالفعل في الولايات التي لم تحسم أمرها.

بايدن.. رجل ثمانيني يعاني

في هذه الأثناء، أمضى بايدن الأسبوعين الأخيرين في القتال من أجل إنقاذ ترشيحه، بعد أن كشفت هزيمته في المناظرة في أتلانتا عن معاناة الرجل البالغ من العمر 81 عاما مع تقدم السن، وأطلقت العنان للذعر بين الديمقراطيين من أنه سيسلم ترامب البيت الأبيض والحزب الجمهوري.

وربما تؤدي الضجة التي أثيرت بشأن محاولة اغتيال ترامب إلى إيقاف التمرد داخل الحزب ضد بايدن في الوقت الحالي، خاصة مع توليه دوره كزعيم لأمة تمر بأزمة مفاجئة، أي أن محاولة اغتيال ترامب، قد تجعل بايدن يحظى ببعض الدعم.

اغتيالات الستينيات

فقط كبار السن الأميركيين عاشوا الاغتيالات السياسية في ستينيات القرن العشرين، وأولئك الذين يتذكرون محاولة قتل الرئيس رونالد ريغان في عام 1981 أصبحوا الآن في منتصف العمر، أي أن الملايين من الناس، الذين عانوا بالفعل من النوبات السياسية في السنوات الأخيرة، يعيشون الآن للمرة الأولى الشعور المخيف المتمثل في امكانية خروج أمة بأكملها عن مسارها.

ولكن على الرغم من صدمة الأيام القليلة الماضية، فإن السياسة سوف تملأ دائما الفراغ - وخاصة بعد المأساة السياسية. في الواقع، كان تحدي ترامب - الذي تم تصويره والدماء تلطخ وجهه وهو يضغط على قبضته بينما أخرجه جهاز الخدمة السرية خارج المسرح يوم السبت - لفتة من المرجح أن تحدد حياته ومستقبله.

ترامب: صنعت لكم صورة أيقونية

وقال ترامب لصحيفة نيويورك بوست يوم الأحد: "يقول الكثير من الناس إنها الصورة الأكثر شهرة التي شاهدوها على الإطلاق، إنهم على حق، وأنا لم أمت، عادة عليك أن تموت لتحصل على صورة أيقونية".

من السابق لأوانه تحديد كيف سيستجيب الناخبون للأحداث المزعجة للغاية في تجمع ترامب في بتلر، بنسلفانيا، أو تعهد الرئيس الحالي بأنه لائق للرئاسة حتى يناير 2029 على الرغم من أدائه في المناظرة. لكن القرارات التي سيتخذها كل رجل في الأيام المقبلة والنبرة التي يسعى إلى اتباعها ستكون حاسمة في كيفية تطور الحملة.

ترامب أيضاً متورط في التحريض على العنف

لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمحاولة اغتيال مرشح، فهي اعتداء على الديمقراطية. ولكن إذا كان الهجوم الذي وقع يوم السبت نابعاً من ثقافة سياسية عفنة، فإن ترامب كان مشاركاً بخطاب بدا في كثير من الأحيان وكأنه يحرض على العنف والذي أدى إلى توتر الأجواء.

وشمل ذلك نظرياته عن المؤامرة العنصرية حول مسقط رأس الرئيس السابق باراك أوباما وسخريته الواضحة من الإصابات التي تعرض لها بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الذي تعرض لهجوم بمطرقة داخل منزله.

إن استدعاء الرئيس السابق المتظاهرين إلى واشنطن في 6 كانون الثاني (يناير) 2021، ودعوته لهم إلى "القتال مثل الجحيم" سبق الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي وضرب ضباط الشرطة على أيدي أنصاره.

يمكن لترامب تفسير محاولة الاغتيال على أنها حافز لخطاب أقل تسميماً، قد تكون هذه خطوة ذكية سياسياً في وقت يشعر فيه العديد من الأميركيين بالخوف. ومع ذلك، فإن سلوكه السابق يعني أن العديد من الناخبين سيجدون صعوبة في تصديقه.

أما المسار البديل فهو دمج محاولة الاغتيال مع ادعاءاته المتعلقة بالاضطهاد الشخصي من من جانب"يسار" غير متبلور يسعى إلى سحق طموحاته السياسية، وإنهاء حريته من خلال المحاكم، بل وحتى الانتحار الذي تمثل في اطلاق النار عليه من جانب شاب يفضل الانتحار على بقاء ترامب (إن دوافع المسلح الوحيد الذي استهدف ترامب غير واضحة حتى الآن مع استمرار التحقيقات).

وإذا رد ترامب على الاعتداء على حياته بالتعهد بالانتقام، فإن الأزمة السياسية الحالية ولحظة الاضطرابات الوطنية قد تتفاقم إلى حد كبير.

تخفيف حدة الخطاب

أصدر العديد من السياسيين الجمهوريين دعوات للهدوء وتخفيف الخطاب السياسي بعد إطلاق النار، كما فعل الديمقراطيون. لكن يبدو أن بعض المشرعين من الحزب الجمهوري يستخدمون تعليقاتهم أيضا لمحاولة إيقاف الانتقادات الموجهة لرئيس سابق سعى إلى إلغاء انتخابات 2020 وتعهد بالسعي إلى "الانتقام" في فترة ولاية ثانية.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن لوس أنجلوس) يتحدث إلى الصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي في 28 حزيران (يونيو) 2024 في واشنطن العاصمة. وقال جونسون إن أعضاء حكومة الرئيس جو بايدن يجب أن "يفتشوا قلوبهم" ويستحضروا التعديل الخامس والعشرين لإقالته من منصبه بعد أدائه في المناظرة الرئاسية يوم الخميس ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

التحريض ضد ترامب.. كيف حدث؟

على سبيل المثال، كتب فانس على موقع X أن "الفرضية المركزية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشي استبدادي ويجب إيقافه بأي ثمن". وأضاف: "هذا الخطاب أدى مباشرة إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب"، وبالتالي فإن اختيار فانس لمنصب نائب الرئيس لترامب من شأنه أن يبعث برسالة لا لبس فيها.

ورافق جونسون دعواته للهدوء من خلال الإشارة ضمنا إلى أن الديمقراطيين - في تقديم حججهم ضد ترامب - حرضوا بطريقة أو بأخرى على محاولة الاغتيال.

وقال الجمهوري من ولاية لويزيانا لقناة سي إن إن أندرسون كوبر: "إنها حقيقة موضوعية أن دونالد ترامب ربما يكون الشخصية السياسية الأكثر تعرضاً للاضطهاد والهجوم في التاريخ، وبالتأكيد بين الرؤساء، ربما على الأقل منذ أبراهام لينكولن، عصر الحرب الأهلية". "، وهذا له أثره،... عندما يخرج زملائي ويقولون: "الديمقراطية ستنتهي، إذا فاز دونالد ترامب بمنصب الرئيس".

وأضاف: "عندما يقولون يتحدثون بهذه الطريقة فإن هناك أشخاص يأخذون هذه الأشياء على محمل الجد ويتصرفون بناء عليها".

التحدي الكبير.. متى يعود بايدن للهجوم على ترامب؟

يواجه بايدن الآن أحد أكثر الاختبارات تعقيدا ، إنه يلتزم بواجبه في حماية الخطاب السياسي، حتى خطاب المعارض أو المنافس، ودعا إلى إجراء تحقيق في إخفاقات الخدمة السرية الواضحة في الهجوم. وفي الوقت نفسه، يحاول إحياء حظوظه السياسية من خلال الظهور بمظهر رئاسي، بينما يواصل مواجهة ترامب.

يواجه بايدن الآن قرارا صعبا بشأن موعد العودة إلى الهجوم على ترامب، وهو قرار قد يكون مشروطا بالنبرة التي يتبناها منافسه، لكنه أشار بمهارة خلال خطابه في المكتب البيضاوي إلى أنه لن يخفف من تحذيراته بأن سلفه وخليفته المحتمل يمثلان تهديدا للحريات الديمقراطية التي هي روح وهوية أميركا.

لقد فعل ذلك من خلال الاستشهاد بالعديد من الأحداث التي شارك فيها ترامب أو أنصاره أو الجماعات اليمينية المتطرفة - وذكر "استهداف أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين وإطلاق النار عليهم، أو حشد عنيف هاجم مبنى الكابيتول.

وقال بايدن: "لا يوجد مكان في أميركا لهذا النوع من العنف، لأي عنف على الإطلاق"، ويشاركه الكثيرون مشاعره. لكن التجربة المريرة تشير إلى أنه قد لا يكون آخر رئيس يقول ذلك.