واشنطن: اعترف وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، بأن محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت كانت "فشلا" أمنيا.

وأضاف أن "حادثة كهذه لا يمكن أن تحدث"، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن أمر بإجراء مراجعة مستقلة، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

كذلك أوضح أن المؤسسة الأمنية "ستقوم بتحليل كيفية حدوث ذلك من خلال مراجعة مستقلة وسبب حدوثه وتقديم توصيات ونتائج للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ثغرة أمنية

وقال مايوركاس إن الحكومة "ستقدم الإجابات للشعب الأميركي إلى أقصى حد ممكن".

كما رد وزير الأمن الداخلي بقوة على الاتهام بأنه رفض طلبا لمزيد من الأمن لترامب.

وأضاف: "هذا تصريح لا أساس له وغير مسؤول، وهو كاذب بشكل لا لبس فيه".

في سياق متصل، كشف تقرير لشبكة "إن بي سي" أن السطح الذي أطلق منه النار على ترامب تم تحديده كثغرة أمنية.

وأضافت أن الخدمة السرية اعتبرت تأمين السطح مسؤولية الشرطة المحلية.

محاولة اغتيال

وكان ترامب قد تعرض، السبت، لمحاولة اغتيال بينما كان يلقي خطاباً أمام حشد من مؤيديه في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وقام عناصر جهاز الخدمة السرية على الفور باصطحاب ترامب البالغ 78 عاماً إلى خارج موقع التجمّع، بينما كانت الدماء تسيل على وجهه.

فيما قتل أحد الأشخاص الموجودين في الموقع، بينما أصيب اثنان من الحاضرين بجروح بالغة، فيما قُتل المنفذ.

وبعد ساعات من الهجوم، أكد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وعدم السماح للشر بأن ينتصر".