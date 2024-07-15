موسكو: قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها وليس لديه أي خطط للقيام بذلك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الزعيم الروسي يتمتع بالمستوى المناسب من الحماية ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وذكر الكرملين أمس الأحد إنه لا يعتقد أن الإدارة الأميركية مسؤولة عن محاولة اغتيال ترامب، التي وقعت يوم السبت، لكنه اتهمها بتهيئة أجواء أفضت إلى الواقعة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ذكرت في وقت سابق، في تعليقها على محاولة اغتيال ترامب، أن "الديمقراطية الأميركية وصلت إلى حالة انتحارية".

وكتبت زاخاروفا عبر منصة تلغرام: "كل وسائل الإعلام والمعلقين الأميركيين، في تعليقاتهم على محاولة اغتيال ترامب، يتنافسون فيما بينهم على القول إن ذلك يشكل تهديدا للديمقراطية الأميركية".

وأضافت: "هذا صحيح، ويعني أن التهديد في الداخل، وليس من الخارج.. أود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأميركية، التي دفعتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".

من جانبه، علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، على محاولة اغتيال ترامب، مشيرا إلى أنه قد فاز بالفعل في السباق الانتخابي.

وكتب مدفيديف في حسابه على منصة إكس: "الأن لقد فاز بالفعل. إذا لم يتم اغتياله"، وأرفق المنشور بصورة لترامب.