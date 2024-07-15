إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث كتب بشكل خاص إلى الرئيس الأميركي السابق ترمب بعد نجاته من محاولة اغتيال.

وتم تسليم الرسالة الملكية البريطانية يوم الأحد عبر سفارة المملكة المتحدة في واشنطن العاصمة. ولم يتم الإعلان عن محتويات الرسالة، لكن بي بي سي تدرك أن المشاعر تتماشى مع تلك التي أبلغها رئيس الوزراء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونجا ترمب من إطلاق نار بينما كان يتحدث في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت.

اتصال ستارمر

وكان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر قال إنه "فزع" من الهجوم، وفي اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي السابق بعد ظهر الأحد، أعرب السير كير عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم، وتمنى للسيد ترامب والمصابين الشفاء العاجل.

وأصيب الرئيس السابق برصاصة في أذنه عندما فتح مسلح النار على تجمع حاشد في بنسلفانيا. كما قُتل أحد المتفرجين وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وقُتل مطلق النار المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، بالرصاص في مكان الحادث

وقال ترامب، الذي رفع قبضته على الحشد وهو ينزف بعد إطلاق النار، لصحيفة نيويورك بوست إنه "كان من المفترض أن يموت" ووصف محاولة الاغتيال بأنها "تجربة سريالية".

ومن المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن، حيث من المقرر أن يتم تأكيده رسميًا كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.