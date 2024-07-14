إيلاف من واشنطن: قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون يوم الأحد إنه يجب استدعاء الرئيس جو بايدن بسبب الهجمات السياسية، والخطاب العدائي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي التي قد تكون ساهمت في الهجوم عليه ومحاولة اغتياله.

وحث الزعماء السياسيين على "خفض حدة الخطاب" في صباح اليوم التالي لإصابة ترامب على خشبة المسرح في إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال جونسون في برنامج "توداي" على شبكة إن بي سي: "علينا خفض درجة التوتر في هذا البلد، نحن بحاجة إلى قادة جميع الأحزاب، من كلا الجانبين، لإعلان ذلك والتأكد من حدوث ذلك حتى نتمكن من المضي قدما والحفاظ على مجتمعنا الحر الذي ننعم جميعا بوجوده."

ووفقاً لتقرير "سي إن إن" فإن تعليقات رئيس مجلس النواب لقيت صداها في أوساط الجمهوريين ، بما في ذلك أعضاء حملة ترامب وبعض كبار حلفائه في الكابيتول هيل وواحد على الأقل من كبار المنافسين على ترشيحه لمنصب نائب الرئيس، حيث يستعد الحزب للتجمع في ميلووكي هذا الأسبوع لحضور مؤتمر الترشيح.

قال سناتور ولاية أوهايو جيه دي فانس، وهو مرشح محتمل لمنصب نائب الرئيس لترامب، على قناة X بعد وقت قصير من إطلاق النار إن خطاب بايدن هو السبب في كل ما حدث.

وتابع :"اليوم ليس مجرد حادثة معزولة، الفرضية الأساسية لحملة بايدن هي أن الرئيس دونالد ترامب فاشي استبدادي ويجب إيقافه بأي ثمن، هذا الخطاب أدى مباشرة إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب".



