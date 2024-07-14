واشنطن: أعلنت حملة دونالد ترامب الانتخابية، أنه سيحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعد أن تعرض لإطلاق نار وأصيب في ما بدا أنها محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقالت الحملة في بيان إن "الرئيس ترامب يتطلع إلى الانضمام إليكم جميعا في ميلووكي بينما نمضي قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة".

وكان لافتا أن ترامب استعاد رباطة جأشه عقب تعرضه لإطلاق النار ورفض محاولات الأمن للاحتماء، وحاول كشف أكبر قدر ممكن من جسده للجمهور، ولوح لمؤيديه وأخبرهم بأنه بخير، وحثهم على القتال من أجل الولايات المتحدة الأميركية.

واستمر ترامب في رفع يده نحو الحشد، وهو يردد كلمة واحدة.. "قاتلوا" قاتلوا إلى ان أخذ كثيرون في الحشد يهتفون "الولايات المتحدة الولايات المتحدة".

وخلال فترة إسعاف ترامب أحاط ضباط الخدمة السرية به ونقلوه إلى سيارة قريبة في حين واصل ترامب رفع قبضته وسط المزيد من الهتافات الشعبية.

وظهر ترامب وهو يترجل من طائرته من دون مساعدة بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفانيا.