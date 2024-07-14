بنسلفانيا: بعد خروجه من المستشفى سالماً عقب محاولة اغتياله، غادرت طائرة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنسلفانيا، ووصلت مطار "نيوآرك" حيث سيتوجه إلى منتجعه الصيفي في نيوجيرسي، وفقاً لشبكة CNN.

BREAKING: Video of Trump arriving in New Jerseypic.twitter.com/YOa5iklvZf — The Spectator Index (@spectatorindex) July 14, 2024

إلى منتجعه الصيفي

فقد أجرى الرئيس الفحوصات اللازمة في المستشفى، وخرج معافى.

وأكدت الشبكة أن طائرة الرئيس وصلت مطار "نيوآرك" حيث سيتوجه إلى منتجعه الصيفي في نيوجيرسي.

كما أكد ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال مساء السبت، أنه تعرض لإطلاق نار وقد اخترقت الرصاصة الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وكتب الرئيس السابق: "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى"، وتابع: "نزفت كثيراً وأدركت حينها ما كان يحدث".

واعتبر في أول رد فعل له منذ تعرضه لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أنه من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلاده.

كذلك شدد على أن لن يستسلم أبداً، في إشارة منه إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها مساء السبت.

من جهته، أكّد مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة السبت، أن إطلاق النار الذي استهدف المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت كان محاولة اغتيال.

وقال كيفن روجيك من مكتب إف بي آي للصحافيين في بتلر بولاية بنسيلفانيا حيث كان ترامب يعقد مهرجانا انتخابيا حاشدا عندما دوى إطلاق النار "هذا المساء، شهدنا ما نعتبر أنها محاولة اغتيال ضد رئيسنا السابق دونالد ترامب".

محاولة اغتياله

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كان تعرض لمحاولة اغتيال أطلق فيها أحدهم النار عليه خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

ولطخت الدماء أذن الرئيس اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من المنصة.

وكان ترامب قد بدأ للتو إلقاء خطابه عندما سُمع دوي إطلاق نار، وسارع عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين إلى مساعدته على النهوض ورافقوه من المنصة إلى سيارته.

إلى ذلك، أعلنت السلطات القانونية في الولايات المتحدة فتح تحقيق بالواقعة، بينما انهالت التنديدات.