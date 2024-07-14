إيلاف من بنسلفانيا (الولايات المتحدة): قالت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب يوم السبت، هو توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاماً.

أطلق كروكس، من بيثيل بارك، بنسلفانيا، طلقات أصابت إحداها ترامب في أذنه في تجمع حاشد في الهواء الطلق في بتلر، خارج بيتسبرغ، وقالت المصادر إن كروكس تم زرعه على سطح مصنع على بعد أكثر من 130 ياردة من المسرح في أرض معرض بتلر فارم، وقد تم العثور في وقت لاحق على بندقية من طراز AR.

ومن غير الواضح لماذا أطلق كروكس النار على المرشح الرئاسي الجمهوري .

ويحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي التأكد من هوية المشتبه به من خلال القياسات الحيوية والحمض النووي، حيث قال كيفن روجيك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالية في بيتسبرغ، في مؤتمر صحفي، إن الوكالة تعمل على تحديد هوية المسلح من خلال "إجراء تأكيدات بيومترية" لأن المشتبه به لم يكن يحمل هوية معه.

وقال: "نحن ننظر إلى الصور الفوتوغرافية الآن، ونحاول فحص الحمض النووي الخاص به والحصول على تأكيد بيومتري".

وتحقق السلطات أيضًا في كيفية وقوع إطلاق النار، بما في ذلك تقارير شهود عيان بأنهم رأوا المسلح يتسلق السطح.