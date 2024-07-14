إيلاف من بنسلفانيا (الولايات المتحدة):من هو المصور الشجاع الذي وصفته وسائل الإعلام العالمية بالمصور البطل الذي التقط صور محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب؟ ولماذا وصفوه بالبطل؟ يكفي أن استمر في عمله وسط وابل من الطلقات.

إنه إيفان فوتشي، و هو المصور الرئيسي لوكالة أسوشيتد برس في واشنطن العاصمة، وقد تمكن من التقاط صور للتاريخ سوف تبقى في ذاكرة البشرية للأبد، وسوف يتم وصفه على مدار تاريخ الصحافة والاعلام بأنه البطل الشجاع، فقد استمر في عمله ملتقطاً الصور رغم حالة الذعر التي أحاطت بمكان حادثة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكانت الصورة التي ظهر فيها العلم الأميركي في الخلفية، وترامب ينزف ويرفع يديه ولسان حاله يقول "أنا شجاع" ولا أخشى شيئاً، بينما يحيط به الأمن محاولاً حمايته، هي الصورة الأبرز التي التقطها المصور الشجاع فوتشي.

ملحمة تصوير حادثة جورج فلويد

كان فوتشي جزءا من فريق AP الذي حصل على جائزة بوليتسر لعام 2021 لتصوير الأخبار العاجلة لتغطية تداعيات وفاة جورج فلويد والاحتجاجات عليها.

وثائقي من الموصل بالعراق

وحصل عمله الوثائقي المصور على جائزة إدوارد مورو الوطنية لتغطية الجنود الأمريكيين وعائلاتهم خلال جولة قتالية استمرت 15 شهرًا في الموصل بالعراق.

دراسته وعمله

تخرج فوتشي من معهد روتشستر للتكنولوجيا عام 2000، وقد أخذته أعماله في جميع أنحاء العالم، لكنه يركز الآن في المقام الأول على السياسة في الولايات المتحدة.

بطل ألعاب قتالية

عندما لا يعمل فوتشي في عالم التصوير وهو عمله الأساسي، فإنه يقضي وقت فراغه في التدريب على الفنون القتالية المختلطة والمنافسة في بطولات الجوجيتسو البرازيلية.