إيلاف من بنسلفانيا (الولايات المتحدة): تتواصل ردود الأفعال الأميركية والعالمية تفاعلاً مع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، السبت، خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وشوهدت الدماء على أذنه ووجهه بعد سماع أصوات انفجارات قوية في التجمع الانتخابي، وقام عملاء الخدمة السرية بتغطيته قبل مساعدته على الابتعاد عن مكان الحادث، وقالت حملة ترامب الانتخابية أنه بخير بعد خضوعه لفحوصات طبية، وكشفت تقارير أميركية أنه تم قتل منفذ الحادث الذي أطلق النار على الرئيس السابق ترامب.

هاريس تطلع على تطورات الموقف

وفقاً لتقرير سي إن إن فقد أطلعت نائبة الرئيس بايدن (كامالا هاريس) على الحادث الذي وقع في تجمع ترامب وفقا لمكتبها، وهي في طريق عودتها إلى واشنطن العاصمة من الحملة الانتخابية في فيلادلفيا.

بوش: هجوم جبان

أما الرئيس السابق جورج بوش فقد وصف الحادث الذي وقع خلال تجمع لترامب بأنه "هجوم جبان على حياته"، وقال إنه "ممتن" لأن الرئيس السابق دونالد ترامب بخير.

وتابع :"أنا ولورا ممتنان لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته. وقال بوش في بيانه: "إننا نشيد برجال ونساء الخدمة السرية لاستجابتهم السريعة".

كيسي يعرض الدعم في التحقيق

ويقول سيناتور بنسلفانيا بوب كيسي إنه عرض الدعم في التحقيق، حيث عرض السيناتور الديمقراطي بوب كيسي، من ولاية بنسلفانيا، الدعم لسلطات إنفاذ القانون مع بدء التحقيق في الحادث الذي وقع في تجمع ترامب.

وقال كيسي في بيان عبر منصة X: “إنني أراقب الوضع في تجمع الرئيس ترامب في بتلر وقد تواصلت مع شرطة الولاية لتقديم الدعم". وأضاف: "العنف السياسي غير مقبول على الإطلاق وآمل أن يكون الرئيس السابق ترامب وجميع الحاضرين بخير، يجب على الجميع في بتلر الاستماع إلى سلطات إنفاذ القانون".

دعم دولي لترامب

قادة دوليون كتبوا على وجه السرعة رسائل دعم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

نتانياهو مصدوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: "أنا وسارة صدمنا بالهجوم الواضح على الرئيس ترامب، وندعو له بالسلامة وسرعة الشفاء".

أما رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فقال: "صلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المظلمة".

شرطة نيويورك تتحرك

تعمل إدارة شرطة مدينة نيويورك على زيادة تواجدها في برج ترامب وغيره من المواقع الحساسة مع رفع التأهب الأمني في جميع أنحاء المدينة بعد إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وفقًا للمتحدث باسم عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، فقد تم إطلاع العمدة على الحادث. وستقوم شرطة نيويورك أيضًا بتعزيز الإجراءات الأمنية في 40 وول ستريت وفولي سكوير ومجلس المدينة.

ويخضع برج ترامب في مانهاتن بالفعل لمراقبة شرطة نيويورك، على الرغم من أن ترامب نادرا ما يزور مقر إقامته السابق. على مر السنين، كان برج ترامب بمثابة مكان تجمع لمؤيدي ومعارضي الرئيس السابق.

هيلي تدين العنف وتؤكد: هذا أمر مرعب لمحبي الحرية

أدانت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، نيكي هيلي، العنف السياسي وقالت أصلي من أجل دونالد ترامب بعد أن تم نقله من مكان الحادث بعد سماع أصوات انفجارات عالية في بداية تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.

"هذا يجب أن يرعب كل أمريكي محب للحرية. ويجب ألا يصبح العنف ضد المرشحين الرئاسيين أمراً طبيعياً أبداً".

إيلون ماسك يؤيد ترامب بعد حادثة بتلر

بدوره أعلن الملياردير والمستثمر التكنولوجي إيلون ماسك أنه يؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب بعد الحادث الذي وقع يوم السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر: "أنا أؤيد تماما الرئيس ترامب وآمل في الشفاء السريع له".

شومر : أنا "مرعوب"

وأصدر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيانا بعد الحادث الذي وقع في تجمع للرئيس السابق ترامب، قائلا: "أشعر بالرعب مما حدث في تجمع ترامب في ولاية بنسلفانيا وأشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب في أمان، العنف السياسي ليس له مكان في بلادنا".

كينيدي يدعو إلى الوحدة

يدعو المرشح الرئاسي المستقل روبرت كينيدي إلى الوحدة في أعقاب قيام الخدمة السرية بإخراج الرئيس السابق دونالد ترامب من المسرح في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وقال في منشور على موقع X : "الآن هو الوقت المناسب لكل أمريكي يحب بلادنا أن يتراجع عن الانقسام، وينبذ كل أشكال العنف، ويتحد في الصلاة من أجل الرئيس ترامب وعائلته".

شابيرو: لا للعنف السياسي

أدان حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي جوش شابيرو يوم السبت العنف السياسي وقال إنه تم إطلاعه على الحادث خلال تجمع دونالد ترامب.

وكتب شابيرو على موقع X : "إن العنف الذي يستهدف أي حزب سياسي أو زعيم سياسي أمر غير مقبول على الإطلاق، وليس له مكان في ولاية بنسلفانيا أو الولايات المتحدة. لقد تم إطلاعي على الوضع".

