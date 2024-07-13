إيلاف من بنسلفانيا (الولايات المتحدة): أفادت وسائل إعلام عالمية على رأسها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال "على الأرجح"، حيث قام عملاء الخدمة السرية (جهة أمنية) بإخراجه على وجه السرعة من المسرح بعد سماع أصوات عالية (طلقات نارية) خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو مقتل منفذ الهجوم في الحال، وفقاً لما أودته شبكة سي إن إن الأميركية.

دماء ترامب

وأظهرت اللقطات الأولى ترامب وهو ينحني والدماء تنزف من وجهه، وتحديداً من منطقة الأذن، وأسرع عملاء الخدمة السرية (الأمن) تجاهه، وسحبوه إلى سيارة على وجه السرعة، وبدا أن ترامب يرفع قبضته أثناء إخراجه من المسرح، بينما كان ينزف دماً.

التحقيق ثم بيانات التوضيح

وأفادت جهات أمنية أميركية أنه سوف يتم التحقيق في الحادث على وجه السرعة والدقة لمعرفة ملابساته، قبل أن يتم إصدار أي بياناتى رسمية تتعلق بالواقعة التي تسبب في حالة من الفوضى.

ترامب بخير ويخضع للفحوصات الطبية

وأكدت مصادر من الحملة الانتخابية لترامب أنه "بخير"، ويخضع لفحوصات طبية في مكان مجهز بالقرب من المكان الذي كان يلقي فيه كلمته ضمن حملته الانتخابية.

وقال المتحدث باسم ترامب في البيان: "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون، وكل من تحرك على وجه السرعة للتعامل مع الموقف، نشكرهم على تحركهم السريع لمواجهة هذا العمل الشنيع".

هل علم بايدن بالواقعة؟

وتضاربت الأنباء حول رد فعل الرئيس الحالي جو بايدن، ما بين مصادر تؤكد أنه لم يصله أي معلومات أو افادات دقيقة حول تعرض منافسه ترامب لمحاولة اغتيال، وما بين مصادر أخرى تشير إلى أن بايدن تمت احاطته علماً بتطورات الموقف.