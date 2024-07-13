إيلاف من لندن: نجا الرئيس الأميركي السابق، المرشح الرئاسي دونالد ترمب من محاولة اغتيال مساء السبت، وورد أن أعيرة نارية أطلقت على تجمع حاشد له في ولاية بنسلفانيا.

وقالت تقارير إنه تم إخراج الرئيس السابق من المسرح من قبل أفراد الأمن.

وبدا أن ترمب سقط على الأرض بينما كان يلقي خطابا. وسرعان ما أحاط به رجال الأمن المسلحون وبقي في مكانه لمدة دقيقة تقريبًا.

ثم وقف على قدميه ورفع قبضته في الهواء، قبل أن يتم اصطحابه من المسرح إلى سيارة، ثم يتم إبعاده عن مكان الحادث. وأظهر مقطع فيديو دماء على أذنه أثناء نقله.