إيلاف من بنسلفانيا (الولايات المتحدة): أكد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب عقب نجاته من محاولة الاغتيال السبت، إنه لا يصدق أن هذا من الممكن أن يحدث في أميركا.

وتابع في بيانه :"أود أن أشكر جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، وجميع سلطات إنفاذ القانون، على استجابتهم السريعة لإطلاق النار الذي وقع في بتلر، بنسلفانيا"

وتابع :"الأهم من ذلك، أود أن أقدم التعازي لعائلة الشخص الذي قُتل في التجمع، وكذلك لعائلة شخص آخر أصيب بجروح خطيرة، إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلدنا، ولا نعرف أي شيء حتى الآن عن مطلق النار الذي مات".

وأضاف ترامب :"لقد أصبت برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى، أدركت على الفور أن هناك خطأ ما، حيث سمعت صوت أزيز وطلقات نارية، وشعرت على الفور بالرصاصة تخترق الجلد، حدث نزيف كثير، فأدركت حينها طبيعة الحادثة، بارك الله في أمريكا".

بيان الرئيس بايدن

من ناحيته قال الرئيس جو بايدن في بيانه تعليقاً على حادثة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب في ولاية بنسلفانيا :"أنا ممتن لسماع أنه آمن وبصحة جيدة.. أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع الذين كانوا في هذا التجمع".

وتابع قائلا: "أنا وجيل ممتنون للخدمة السرية لإيصاله إلى بر الأمان".

وأفاد الرئيس الأميركي بأنه لا يوجد مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانته، وأشار جو بايدن في بيانه إلى أنهم في انتظار المزيد من المعلومات حول حادثة إطلاق النار.

أحاول الاتصال بترامب

وعقب إصدار البيان، قال بايدن في كلمة ألقاها حول محاولة اغتيال الرئيس السابق، إنه حاول الاتصال بترامب وطبيبه، مضيفا أنه "أود لو أتمكن من الحديث لترامب الليلة".

وأفاد بادين بأنه لن يعلق على عملية إطلاق النار حتى يقف على التفاصيل والحقائق، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما حدث، وشدد بايدن في كلمته على أنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة وكل شخص يجب أن يدينه.