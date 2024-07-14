واشنطن: عبّر زعماء العالم عن صدمتهم جرّاء محاولة الاغتيال التي استهدفت المرشّح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركيّة دونالد ترامب أثناء تجمّع انتخابي السبت.

في ما يلي أبرز ردود الفعل:

الأمم المتحدة

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشكل قاطع" محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يدين بشكل قاطع عمل العنف السياسي هذا. ويوجه خالص تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس ترامب".

الأميركيتان

- قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّه "يجب على الجميع إدانة" إطلاق النار الذي وقع خلال التجمّع الانتخابي لترامب السبت. وأضاف "لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمّة، لإدانته".

- تحدثّت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "عمل بغيض" وقالت إنها "مرتاحة" لأن ترامب لم "يُصب بجروح خطرة".

- قال الرئيس الأميركي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما السبت إنّ "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا". وكتب أوباما على إكس "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا (بإظهار) التحضُّر والاحترام في السياسة".

- قال السناتور الجمهوري جي دي فانس، أحد المرشّحين المحتملين على البطاقة الانتخابيّة لترامب، إنّ "الأمر لا يتعلّق اليوم بمجرّد حدث منعزل. الفرضيّة الأساسيّة لحملة بايدن هي أنّ الرئيس دونالد ترامب فاشيّ استبدادي يجب إيقافه بأيّ ثمن. وقد أدّى هذا الخطاب مباشرةً إلى محاولة اغتيال الرئيس ترامب".

- شكرت ابنة دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، "جهاز الخدمة السرية وجميع أفراد الأمن الآخرين"، وقالت "أشكركم على محبتكم وصلواتكم من أجل والدي ومن أجل الضحايا الآخرين".

- قال الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش إنه "مرتاح لأن الرئيس ترامب آمن بعد الهجوم الجبان على حياته".

- قال الرئيس الديموقراطي الأسبق بيل كلينتون إن "لا مكان للعنف في أميركا".

- قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن العنف السياسي "غير مقبول أبدا" بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب ترودو على إكس "أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".

- ألقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باللوم على "اليسار الدولي" بعد محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب. وكتب الرئيس الشعبوي على إكس "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المُتخلّفة والاستبداديّة".

- قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنّ إطلاق النار "يجب أن يُدان بشدّة من جانب جميع المدافعين عن الديموقراطيّة والحوار السياسي".

- دانت حكومة كوستاريكا الهجوم، وقالت إنّها تُتابع المستجدّات المتعلّقة بـ"هذا العمل غير المقبول".

- أعرب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش عن "إدانته المُطلقة" لإطلاق النار، قائلا "إنّ العنف يشكّل تهديدا للديموقراطيّات ويُضعف حياتنا معا، ويجب علينا جميعا رفضه".

- في بوليفيا، قال الرئيس لويس آرسي "رغم خلافاتنا الأيديولوجيّة والسياسيّة العميقة، يجب على الجميع دائما رفض العنف، أيا يكُن مصدره".

أوروبا

- عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "صدمتها الشديدة". وقالت عبر منصة إكس، "أشعر بصدمة عميقة إزاء إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي للرئيس السابق ترامب"، مضيفة "أتمنّى لدونالد ترامب الشفاء العاجل وأقدّم تعازيّ لأسرة الضحية البريئة. العنف السياسي ليس له مكان في الديموقراطية".

- ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالهجوم. وقال "مرّة جديدة، نشهد أعمال عنف غير مقبولة ضدّ ممثلين سياسيين".

- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّه "رُوِّع من جرّاء المشاهد الصادمة" لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق. وكتب ستارمر على منصّة إكس "العنف السياسي، بأيّ شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

- تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الشفاء العاجل" لترامب معتبرا في منشور على منصة إكس محاولة الاغتيال "مأساة لديموقراطياتنا".

- قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنّ "أفكاره وصلواته" مع ترامب. وكتب على إكس "أفكاري وصلواتي مع الرئيس ترامب في هذه الساعات المُظلمة".

- قالت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني إنّها "تُتابع بقلق" الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا وتمنّت لترامب الشفاء العاجل. وأملت الزعيمة اليمينيّة في أن "يسود الحوار والمسؤوليّة على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابيّة".

- أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن صدمته أيضاً، وتمنّى "الشفاء العاجل" لدونالد ترامب. وقال "مثل هذا العنف لا مبرّر له ولا مكان له في هذا العالم. يجب ألا يسود العنف أبداً".

آسيا والمحيط الهادئ

- عبّر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأحد عن معارضته العنف السياسي بعد إطلاق النار الذي استهدف ترامب. وكتب كيشيدا على إكس "يجب أن نقف بحزم ضدّ أيّ شكل من أشكال العنف الذي يتحدّى الديموقراطيّة".

- وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إطلاق النار بأنه حدث "مثير للقلق والمواجهة"، معربًا عن ارتياحه لسلامة ترامب. وقال "لا مكان للعنف في العملية الديموقراطية".

- قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس لوكسون "لا ينبغي لأي دولة أن تواجه مثل هذا العنف السياسي".

-أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "قلقه العميق" إزاء الهجوم الذي استهدف ترامب. وقال "ندين الواقعة بشدة. لا مكان للعنف في السياسة والديموقراطيات. أتمنى له الشفاء العاجل".

- وجّه رئيس تايوان لاي تشينغ تي "تعازيه الصادقة" للضحايا، مؤكداً أنّ "العنف السياسي بجميع أشكاله (لم يكن) مقبولاً على الإطلاق في ديموقراطيّاتنا".

الشرق الأوسط

- ندد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاولة اغتيال ترامب متمنيا له "الشفاء العاجل ... واستكمال الحملات الانتخابية الأميركية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية".

- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه وزوجته سارة "صُدما بالهجوم الواضح على الرئيس (دونالد) ترامب". وكتب على إكس "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".