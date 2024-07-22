إيلاف من لندن: شهدت قاعة مجلس العموم البريطاني، اليوم الإثنين، موجة عارمة من الضحك عندما أطلق ستارمر عن طريق الخطأ على سوناك "زعيم المعارضة" راهناً، لقب "رئيس الوزراء".

وحين كان رئيس الوزراء العمالي السير كير ستارمر يرد على بعض المداخلات بعد بيان ألقاه أمام البرلمان حول قضايا عالمية ومحلية، أشار عن طريق الخطأ إلى ريشي سوناك على أنه "رئيس الوزراء".

وكان ستارمر تسلم رئاسة الحكومة بعد فوز حزب العمال باغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم يوليو الحالي، وخسر حزب المحافظين بزعامة سوناك أغلبيته.

ورداً على تصريحات سوناك خلال بيانه حول قمة الناتو الأخيرة، سارع السير كير إلى تصحيح خطأه بلقب رئيس الوزراء لسوناك، قائلاً مازحاً: "العادات القديمة لا تموت بسهولة".