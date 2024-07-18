إيلاف من لندن: قال تقرير إن رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك اعتذر لنواب حزب المحافظين ثماني مرات في حفل استقبال لنواب محافظين فشلوا في الوصول لعضوية مجلس العموم في الانتخابات الأخيرة.

وذهب حوالي نصف أعضاء البرلمان المحافظين الذين فقدوا مقاعدهم في الانتخابات، وعددهم 251، إلى حفل الاستقبال الذي أطلق عليع توصيف "حفل الاستيقاظ"للاستماع إلى اعتذار رئيس الوزراء السابق عن كارثة الانتخابات التي تعرض لها الحزب والحزن معًا على زوال الحياة السياسية التي كانت واعدة في السابق.

وقال تقرير قناة (سكاي نيوز) لقد كان حفل الاستقبال مثل "الاستيقاظ"، كانت هناك دموع. وقال ريشي سوناك آسف ثماني مرات.

وتمت دعوة 251 من أعضاء البرلمان المحافظين الذين فقدوا مقاعدهم في الانتخابات إلى نادي كارلتون، وهو مكان مقدس عند حزب المحافظين، ولكن لم يحضر سوى 120 فقط.

وتابع التقرير: العديد من أولئك الذين حضروا، بما في ذلك بعض الأغلبية المدافعة عن أكثر من 20.000، هُزِموا لأن مؤسسة الإصلاح في المملكة المتحدة استطلعت 6000 أو 7000 أو 8000 صوت وأعطت النصر لحزب العمال.

مواساة واتهامات

وخلال الحفل، كانت هناك مواساة واتهامات مضادة. كان المزاج كئيبًا. وادعى بعض النواب السابقين الحاضرين أن انخفاض نسبة المشاركة في حفل الاستقبال يعكس الغضب ضد سوناك.

وقال نايجل إيفانز، نائب رئيس مجلس العموم السابق، الذي خسر في دائرة ريبل فالي أمام حزب العمال بأغلبية 856 صوتا، لشبكة سكاي نيوز: "جاء ريشي لتقديم التعازي لأولئك الذين سقطوا".

واضاف: "كان الأمر مبكيًا للغاية في بعض الأحيان. لكن ريشي قال آسف لأن نتيجة الانتخابات لم تكن كما خطط لها. لا بد أنه قال آسف ثماني مرات."

وبعد اعتذارات سوناك المتكررة، تحدث رئيس الحزب المؤقت ريتشارد فولر ورئيس السلوك (السوط) المؤقت ستيوارت أندرو إلى النواب السابقين حول مدى حاجة الحزب لإعادة البناء.

وقال إيفانز، الذي انتخب لأول مرة في عام 1992: "لدينا خبرة كبيرة في هذه القاعة، وخبرة أكبر في هذه القاعة مما لدينا في البرلمان. وقيل لنا: 'نحن بحاجة إلى مساعدتكم'".

لماذا ذهبنا مبكرا؟

وردا على سؤال عما إذا كان بعض النواب المهزومين واجهوا سوناك بشأن القرار الكارثي بإجراء الانتخابات في يوليو بدلا من الانتظار حتى الخريف، قال إيفانز: "حسنا، ليس في ظاهره، لم يكن هناك أي قرار".

واضاف: "لكن في المحادثات الخاصة، قال الناس: لماذا ذهبنا مبكرا؟" وأعتقد أن معظم الناس يعتقدون أننا لو ذهبنا في تشرين الثاني (نوفمبر)، عندما كان المتوقع هو أن هذا ما سنفعله، لكان من المحتمل أن نوفر 100 مقعد على الأقل.

وقال إيفانز: "لم نكن لنفوز أبداً. قال الناس: لماذا لم توقفوا القوارب؟ لماذا لم ترسلوا الناس إلى رواندا؟" ونحن لم نفعل أي شيء من ذلك".

"إعادة بناء العلامة التجارية لحزب المحافظين"

وقال آدم هولواي، الذي خسر جرافشام أمام حزب العمال بأغلبية 2712 صوتًا، لقناة سكاي نيوز: "ما نعمل عليه الآن هو إعادة بناء وإعادة بناء العلامة التجارية المحافظة".

أهداف صفرية

وأضاف: "وبالنسبة لأشخاص مثلنا اليوم، الذين يقفون كمحافظين في الانتخابات الأخيرة، ويحاولون الدفاع عن مستويات لا يمكن الدفاع عنها من هجرة ذوي المهارات المنخفضة، ويحاولون الدفاع عن أهداف صافية صفرية مجنونة وما إلى ذلك، يجعل من الصعب للغاية تحديد ذلك".

وقال هولواي: "لا يفاجئني أننا تعرضنا لهذه الهزيمة. المشكلة هي أن الأشخاص الطيبين الذين صوتوا لإصلاح المملكة المتحدة حصلوا على عكس ما اعتقدوا أنهم يصوتون له".

عند توجه سوناك إلى صناديق الاقتراع في 4 تموز (يوليو)، قال هولواي، الذي انتخب لأول مرة في عام 2005: "من الواضح أن الأمر كان كارثيًا، من وجهة نظري. حرفيًا، عندما أُعلن ذلك كنا نتجادل. أتذكر أنفقت 16.500 جنيه إسترليني من جيبي الخاص، على بطاقات الائتمان لشراء الطوابع من أجل إخراج الرسائل".

وأكد: "الأمر يتعلق بما يحدث هناك، لصالح شعب البلاد. حزب المحافظين لم يخدمهم بشكل جيد لأننا سمحنا لحزب العمال بتولي السلطة".

سوناك متوتر

وكان من بين النواب المهزومين الآخرين الحاضرين للحفل هم جيمس ساندرلاند، الذي خسر براكنيل أمام حزب العمال بأغلبية 784 صوتًا، وشايليش فارا، الذي خسر شمال غرب كامبريدجشير بفارق 39 صوتًا فقط أمام "المولود الجديد" في مجلس العموم، سام كارلينغ من حزب العمال، البالغ من العمر 22 عامًا فقط.

وبدا السيد سوناك متوترًا عندما غادر حفل الاستقبال، محاطًا بحلفائه المخلصين في شمال يوركشاير، جوليان سميث، عضو البرلمان عن سكيبتون وريبون، وكيفن هولينراك، وزير أعمال الظل والنائب دائرة عن ثيرسك ومالتون.

وفي الأخير، لقد أثبت توتر سوناك أنه واجه صعوبة في مواجهة النواب السابقين الذين يلومونه على حجم هزيمة حزب المحافظين.