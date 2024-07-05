لندن: بعدما اعترف في أول ظهور له بالهزيمة، أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته ريشي سوناك في بيان، اليوم الجمعة، أن الأخير سيدلي ببيان في مقر الحكومة في داوننغ ستريت في حوالى الساعة 0930 بتوقيت غرينتش.

تقديم الاستقالة

وأضاف أن الاجتماع يأتي قبل لقاء مع الملك تشارلز لتقديم استقالته رسميا بعدما حقق حزب العمال المعارض فوزا ساحقا في الانتخابات.

كما جاء في البيان أن رئيس الوزراء المنتخب حديثا كير ستارمر، سيلتقي الملك تشارلز في قصر بكنغهام قبل أن يلقي كلمة في داوننغ ستريت في حوالى الساعة 1120 بتوقيت غرينتش.

جاء هذا بعدما قال إنه يتحمل مسؤولية ذلك، بعد فوز ساحق لحزب العمال.

كما أقرّ سوناك بأن حزب العمال فاز في هذه الانتخابات التشريعية.

وأضاف بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية في ريتشموند بشمال إنكلترا، أن الشعب البريطاني أصدر حكما واضحا الليلة، وأنه يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة.

كذلك أعلن أنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.

انتصار ساحق

أتى هذا بعدما حقّق حزب العمال البريطاني انتصاراً ساحقاً في الانتخابات التشريعية، الخميس، لينهي بذلك 14 عاماً متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داوننغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر.

وأظهرت نتائج اقتراع نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، أن حزب العمّال (يسار وسط)، حصل على 411 مقعدا حتى الآن من أصل 650 مقعداً في مجلس العموم، متقدماً بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ120 مقعداً في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.