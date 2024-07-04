إيلاف من لندن: أظهر آخر استطلاع للرأي (Exit poll) أن حزب العمال حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة البريطانية، منهيا 14 عاما من حكم المحافظين.

ويبدو أن حزب السير كير ستارمر سيحقق الفوز بما يقدر بـ 410 مقاعد – أي ما يعادل أغلبية إجمالية قدرها 170 مقعدًا – وفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة إيبسوس المملكة المتحدة لصالح سكاي نيوز/بي بي سي/آي تي ​​في نيوز.

وجاء فوز حزب العمال بالمقارنة مع المحافظين، الذين من المتوقع أن يفوزوا بـ 131 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 365 مقعدًا في انتخابات 2019.

وقالت روث ديفيدسون، الزعيمة السابقة لحزب المحافظين الاسكتلندي، لشبكة سكاي نيوز إن النتيجة كانت "مذبحة" لحزبها.

ويشير الاستطلاع إلى أنه على الرغم من أن حزب العمال قد حقق على الأرجح فوزه الساحق المتوقع، أي أكثر من ضعف نتائجه البالغة 203 مقاعد منذ خمس سنوات، إلا أنه ربما يكون أقل بقليل من الأغلبية البالغة 179 مقعدًا التي فاز بها توني بلير في عام 1997.

ومع ذلك، فقد يحققون فوزًا ساحقًا بحصة أصغر من الأصوات مما حصل عليه جيريمي كوربين في عام 2017.

الأدنى بتاريخ المحافظين

وفي الوقت نفسه، قد تكون حصة حزب المحافظين من الأصوات وعدد مقاعدهم هي الأدنى في تاريخ الحزب، حيث تقل عن 156 فاز بها في عام 1906.

ومن المتوقع أيضًا أن يفوز الديمقراطيون الليبراليون بأكثر من خمسة أضعاف عدد المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة، حيث ارتفع عددهم من 11 إلى 61 في استطلاعات الخروج.

وسيأخذون لقب ثالث أكبر حزب في مجلس العموم بعيدًا عن الحزب الوطني الاسكتلندي أيضًا، والذي من المتوقع أن ينخفض ​​​​من 52 مقعدًا في عام 2019 إلى 10 مقاعد فقط.

وسوف يتفوق عليهم الإصلاحيون الجدد بعدد مقاعد متوقع يبلغ 13 مقعداً.

النتائج المتوقعة

وفيما يلي عدد المقاعد التي من المتوقع أن يحصل عليها كل حزب:

العمال: 410

المحافظون: 131

الديمقراطيون الليبراليون: 61

الإصلاح: 13

الوطني الاسكوتلندي: 10

الوطني الويلزي: 4

حزب الخضر: 2

أخرى: 19

ولتشكيل حكومة أغلبية في مجلس العموم، يحتاج الحزب إلى الفوز بما لا يقل عن 326 مقعدًا.

ويبدو أن المحافظين قد عانوا بشدة في الأماكن التي يمتلك فيها أكثر من ثلث الأسر رهناً عقارياً، وهو ما قد يكون انعكاساً للضرر الذي أحدثه "الحدث المالي" الذي خلفته ليز تروس.

الاصلاح ومقاعد اكثر

ويبدو أيضًا أن الإصلاح قد يفوز بمقاعد أكثر مما أشارت إليه العديد من استطلاعات الرأي، على الرغم من أن عدد المقاعد التي سيفوز بها غير مؤكد إلى حد كبير.

وكان أداء الديمقراطيين الليبراليين طيبا بشكل خاص في المقاعد التي بدأوا فيها في المرتبة الثانية بعد المحافظين ــ وخاصة في المقاعد التي احتفظ بها الحزب حتى عام 2015.

وفي اسكتلندا، يبدو أن الحزب الوطني الاسكتلندي قد عانى من انتكاسة أكبر مما توقعته معظم استطلاعات الرأي.

كفاح سوناك

وكافح السيد سوناك – الذي تولى منصب رئيس الوزراء خلفًا للسيدة ليزا تراس في أكتوبر 2022 – لإحراز تقدم في حملة الانتخابات العامة التي عانت من الحوادث المؤسفة منذ البداية.

وشكك المعلقون في قرار السماح لزعيم المحافظين بإعلان الانتخابات تحت المطر الغزير، وكذلك في التوقيت العام - الذي على الرغم من أنه مصمم لمفاجأة خصومه، إلا أنه فاجأ حزبه أيضًا.

أخطاء فادحة

كما كان لعدد من الأخطاء الفادحة في الاتصالات - بما في ذلك زيارة منطقة تيتانيك في بلفاست أثناء ارتداء سترة النجاة - تأثير في إظهار الصورة بأن المحافظين كانوا يخوضون حملة خاسرة.

وجاء أكبر خطأ غير مطبق عندما غادر سوناك احتفالات ذكرى إنزال النورماندي في فرنسا في وقت مبكر لحضور مقابلة إذاعية، وهو الأمر الذي اعتذر عنه ولكن سُئل عنه مرارًا وتكرارًا في الأسابيع اللاحقة.

وفي النصف الأخير من الحملة، كان الكشف عن أن أحد أقرب مساعدي سوناك، إلى جانب عدد من المحافظين، قد وضعوا رهانات على توقيت الانتخابات هو ما زاد من الضغط على عمليته.

لقد أُجبر على التخلي عن دعم المتورطين في الفضيحة والذين يتم التحقيق معهم من قبل لجنة المقامرة.