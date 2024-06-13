إيلاف من لندن: وصلت تفضيلات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في استطلاعات الرأي إلى مستوى قياسي منخفض، وبيالمقابل ارتفعت تفضيلات زعيم حزب العمال كير ستارمر.

وفي منتصف حملة الانتخابات العامة، تتوالى الأخبار السيئة لرئيس الوزراء الذي كان أطلق الحملة، ويكشف استطلاع أجرته شركة يوغوف YouGov أن 72% من البريطانيين لديهم وجهة نظر غير مواتية لريشي سوناك، وهو أعلى مستوى من الرفض سجله منظم الاستطلاع منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء.

وبعد زيادة طفيفة في معدل تأييده بعد الدعوة لإجراء انتخابات، كان لدى 21% فقط من البريطانيين وجهة نظر إيجابية تجاه سوناك، مما منحه معدل موافقة صافيًا قدره -51

كما أن الناخبين غير راضين عن حزب المحافظين بشكل عام، إذ أن 70% لديهم وجهة نظر سلبية، مقارنة بـ 21% فقط لديهم وجهة نظر إيجابية.

ستارمر يتقدم

وفي الوقت نفسه، وصل عدد البريطانيين الذين لديهم نظرة إيجابية لزعيم حزب العمال إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، حيث يشعر 39٪ بشكل إيجابي تجاه السير كير ستارمر.

ومع ذلك، لا يزال لدى 51% من الأشخاص وجهة نظر سلبية، مما يعني أن نتيجته الصافية لا تزال في المنطقة السلبية، عند -12.

وهناك انقسام كبير في الرأي في حزب العمال بشكل عام، حيث كان لدى 44% وجهة نظر إيجابية، و47% لديهم وجهة نظر سلبية.

الأحزاب الصغيرة

وبالنسبة للأحزاب الصغيرة، ارتفعت شعبية حزب الديمقراطيين الأحرار بشكل طفيف منذ الدعوة للانتخابات، حيث بلغت الآن 37% (زيادة بنسبة 4% منذ منتصف مايو/أيار)، في حين أبدى 47% وجهة نظر سلبية (لا تغيير).

كما أن أداء حزب الخضر أفضل أيضاً، وهو الحزب الوحيد الذي لديه وجهة نظر إيجابية صافية: 41% لديهم رأي إيجابي تجاههم و40% لديهم رأي سلبي.

كما شهد الإصلاح الذي يتزعمه نايجل فاراج أيضاً ارتفاعاً في شعبيته ـ وإن كان ذلك انطلاقاً من قاعدة منخفضة للغاية.

وفي منتصف شهر مايو/أيار، أبدى 20% من البريطانيين وجهة نظر إيجابية تجاه الحزب، وارتفع هذا الرقم إلى 27%. لكن الأغلبية – 56% – لديهم وجهة نظر سلبية تجاه الحزب، والتي ارتفعت من 48% قبل الانتخابات.

