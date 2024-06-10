إيلاف من لندن: في معركة سباق 10 داونينغ ستريت، يتواجه رئيس الوزراء البريطاني زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر في مناظرة جديدة.

وستتم المناظرة يوم الأربعاء 12 يونيو على قناة (سكاي نيوز)، حيث سيسافر الرجلان المتنافسان على مفاتيح داونينغ ستريت إلى بلدة غريمسبي للمشاركة في الحدث لعرض أفكارهم على الناخبين في مقابلة متعمقة قبل الإجابة على أسئلة الجمهور.

وسيكون هذا هو الحدث المتلفز الثاني لزعيمي الحزبين، ويأتي في منتصف حملة الانتخابات العامة، قبل ثلاثة أسابيع فقط من افتتاح مراكز الاقتراع.

وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "يتطلع ريشي سوناك إلى المشاركة في حدث قادة سكاي نيوز الأسبوع المقبل"، وأضاف: "نأمل أن تواصل سكاي العمل مع حزب العمال لإيجاد طريقة لضمان تواجد الزعيمين على المسرح لتلقي أسئلة الجمهور المباشر في نفس الوقت لجزء من البرنامج على الأقل".

وقال: "ونأمل أن يجد كير ستارمر الشجاعة للموافقة. وسيوفر هذا أفضل فرصة ممكنة للناخبين لرؤية الاختيار الواضح في هذه الانتخابات."

وظلت قناة (سكاي نيوز) تقدم تقارير منتظمة من الدائرة الانتخابية الهامشية في غريمسبي وكليثوربس خلال الأشهر الأخيرة حول القضايا الرئيسية التي تواجه الناخبين.

مقر المناظرة

وكانت دائرة غريمسبي تحولت إلى حزب المحافظين في الانتخابات العامة لعام 2019 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث شعر الكثيرون بوجود صدع ثقافي مع حزب العمال.

وغريمسبي هي مدينة ساحلية والمركز الإداري لشمال شرق لينكولنشاير، لينكولنشاير، إنكلترا، وهي تجاور مدينة كليثوربس مباشرة إلى الجنوب الشرقي لتشكل منطقة حضرية، وبلغ عدد سكانها عام 2021 نحو 86و138 نسمة.

ونتيجة لتغييرات الحدود في هذه الانتخابات العامة، تم الآن دمج الدائرة الانتخابية مع كليثوربس، التي احتفظ بها المحافظون منذ عام 2010 - على الرغم من انخفاض الدعم لهم.

وكانت كليثوربس مقعدًا رائدًا منذ تأسيسه في عام 1997، حيث يدعم أكبر حزب في وستمنستر. وكليثوربس هي مدينة ساحلية تقع على مصب نهر هامبر في شمال شرق لينكولنشاير، لينكولنشاير، إنكلترا ويبلغ عدد سكانها 38372 نسمة.

وهي تحتوي على قاعدة محافظة ريفية، فضلا عن الناخبين في المناطق الحضرية الذين اجتذبتهم وعود حزب المحافظين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتسوية.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن التركيبة المعقدة للدائرة الانتخابية الجديدة تعني أنها تتشكل لتكون ساحة معركة رئيسية، والتي سيتقاتل عليها كلا الحزبين الرئيسيين.

